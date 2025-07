Vittorio Feltri rivela di avere il cancro e scrive a Fedez: "Fregatene della malattia"

L'ex direttore di Libero e noto giornalista Vittorio Feltri ha il cancro. Lo ha annunciato lui stesso, oggi, con un editoriale sul quotidiano che ha portato avanti fino a pochi mesi fa. Per farlo ha scelto di scrivere una lettera a Fedez, che proprio nelle scorse ore aveva annunciato di essersi ammalato, e che proprio oggi festeggia il compleanno del figlio Leone. "Fedez fregatene. Pensa che io ho il cancro". Questo il titolo della colonna in prima pagina con cui Feltri annuncia a Fedez e al mondo la sua malattia.





La lettera

"Caro Fedez, ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d'animo di fronte alla malattia. Tutti siamo preoccupati della integrità del nostro corpo e tentiamo di tenerlo in forma per vivere sereni". Vittorio Feltri apre così il suo editoriale, la sua lettera a uno dei cantanti e rapper più famosi e amati del nostro Paese. Subito dopo ricorda il loro incontro, in occasione di una intervista: "Ammetto di essermi divertito a rispondere alle tue domande [...] Poi ti ho seguito con simpatia, anche se condivido un decimo delle tue esternazioni. Ciò non mi impedisce di avere simpatia per te", continua Feltri, "per cui sento di confidarmi su un tema che ci accomuna. Quello della salute perduta".









Il racconto della diagnosi

Il giornalista ha raccontato di avere l'abitudine di sottoporsi a esami di laboratorio ogni due anni, "per controllare che tutto vada bene". Nelle righe dell'articolo Feltri parla di test con responsi sempre positivi, nonostante l'avanzare dell'età e alcune brutte abitudini ("fumo da secoli come una ciminiera e trinco qualche bicchiere"). "L'ultima verifica con la tac, metodo di contrasto dalla testa ai piedi, mi ha riservato una sorpresa spiacevole. Referto: nodulo al petto, parte sinistra (la sinistra mi è sempre stata sulle palle)". Feltri racconta di non essersi spaventato, rivolgendosi quindi alla sua chirurga per ulteriori accertamenti. Proprio quelli che di lì a poco gli avrebbero restituito la diagnosi di cancro.





L'operazione

Ancora all'interno del suo editoriale, Vittorio Feltri confessa di essersi sottoposto a una operazione chirurgica all'inizio del mese di marzo. "Uscito dalla clinica mi sono recato al giornale, e ho lavorato come sempre senza confidare niente a nessuno. Non ne ho sentito il bisogno. Invece ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce". E ancora, il diretto appello al rapper: "Caro Fedez uno come te non ha peli sulla lingua e ha il diritto di esprimere i suoi timori e le sue ambasce. Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere. Non deprimerti, i malanni fanno parte della natura che è nostra nemica, dobbiamo batterla con la volontà, una risorsa personale che non abbisogna della pietà di chi ci guarda con commiserazione per prevalere sulla sventura. Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu".