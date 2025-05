Vouge Vintage market a Milano: il ricavato sosterrà un progetto per l’emancipazione economica e sociale delle donne

Dopo il successo delle edizioni di New York e Londra, arriva per la prima volta in Italia il Vogue Vintage Market: una giornata per scoprire, provare e acquistare rari pezzi di abbigliamento di archivio scelti dalla redazione di Vogue Italia, e fare del bene.

L’appuntamento è per giovedì 5 giugno 2025 dalle 10:00 alle 20:00 presso Nilufar Depot, spazio espositivo dedicato al design vintage e contemporaneo, in viale Lancetti 34 a Milano.

Madrina dell’evento sarà Loli Bahia, cover star del numero di maggio di Vogue Italia, tra le modelle più amate della nuova generazione.

Il Vogue Vintage Market presenterà una selezione di abiti e accessori vintage donati da amici di Vogue Italia e da alcune delle migliori boutique second-hand italiane, tra cui: Akhralova, A.N.G.E.L.O., Alessandro Squarzi, Aloe&Wolf, Andreas Kronthaler, Archivio Mazzini, Bivio, Cavalli e Nastri, La Belle Epoque Boutique, L'Arabesque, Morphine.online, Nomad Vintage Roots, Ramzen, Reuse with Love ODV Bologna, The AP Archive, Vincent Vintage Bijoux.

OMAGGI ALLA MODA ITALIANA E AI GRANDI BRAND

Tra le numerose proposte, omaggi alla moda italiana e ai grandi brand che ne hanno scritto la storia, accanto a tesori disegnati da maison internazionali: dai total look e scarpe visti sulle passerelle, a gioielli e borse con storie speciali. A fare da guida e offrire suggerimenti di stile, anche gli studenti del corso di laurea in Fashion Styling di Istituto Marangoni Milano.

Il ricavato delle vendite, al netto di costi, imposte e commissioni, sarà devoluto a Fondazione Pangea ETS, realtà impegnata da oltre vent’anni nel promuovere iniziative di sviluppo sociale ed economico per le donne, favorendone l’emancipazione, l’autonomia e la libertà di scelta. I fondi sosterranno il progetto REAMA, e in particolare il percorso di bilancio di competenza e inserimento lavorativo di donne che hanno vissuto una condizione di violenza domestica, per accompagnarle verso l'indipendenza economica: un passaporto fondamentale verso la libertà.

«Il Vogue Vintage Market non è solo un’opportunità per fare shopping in modo responsabile: è un atto d’amore verso gli abiti e verso il futuro. Un inno alla moda pre-loved, che non solo racconta storie passate ma ne genera di nuove, valorizzando il riutilizzo e il rispetto per il patrimonio creativo», ha dichiarato Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia.

Tra i pezzi in vendita, anche numeri d’epoca di Vogue Italia e edizioni storiche come L’Uomo Vogue e Casa Vogue, per chi desidera immergersi nella storia dei magazine e riscoprire la bellezza dell’editoria di moda.

L’appuntamento sarà il cuore pulsante della Vintage Week di Vogue Italia, una settimana tematica, dal 28 maggio al 6 giugno, che vedrà la pubblicazione di contenuti esclusivi sui canali digitali del magazine: video, approfondimenti, e la nuova serie Inside the Archive, girata all’interno degli archivi delle grandi maison, oggi al centro dei processi creativi.

Il fenomeno del second-hand è una delle forze trainanti dell’industria della moda. A guidare questo cambiamento sono soprattutto i più giovani: Millennial e Gen Z si distinguono per essere le generazioni più attive, con il 70% che ha acquistato almeno un capo di seconda mano nel 2024, secondo un’indagine di PwC Italia (Circular Fashion Survey on New Generations 2024). Una rivoluzione culturale e di consumo, in cui il valore dell’oggetto risiede nella sua unicità e nella sua capacità di durare nel tempo, generando un circolo virtuoso, e che ha conquistato anche le celebrities, come dimostrano gli ultimi red carpet.

COME REGISTRARSI ALL'EVENTO

Per registrarsi all’evento: https://condenast.swoogo.com/vogue-vintage-market/