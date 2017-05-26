Wind Music Awards, notti stellari con Conti e Incontrada

26 maggio 2017

Manca poco ad uno dei principali eventi musicali dell’estate "hit-aliana": i Wind Music Awards, giunti all’undicesima edizione. Durante le due serate, in diretta su Rai Uno e in radio su RTL 102.5, verranno premiati gli artisti che hanno raggiunto cifre considerevoli nelle vendite di album e singoli. Inoltre tra i riconoscimenti compariranno per la prima volta i “Premi Live”, che verranno assegnati a coloro che hanno ottenuto numeri importanti in termini di spettatori presenti ai propri concerti. Per la sesta volta consecutiva la conduzione sarà affidata al “padrone di casa” Carlo Conti insieme a Vanessa Incontrada. Tra gli artisti presenti ci saranno nomi importanti della musica italiana come Biagio Antonacci, Elisa, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax & Fedez, Ligabue, Gianna Nannini, Zucchero e molti altri. Inoltre sono previsti ospiti internazionali come Clean Bandit, Luis Fonsi e Ofenbach. La prima radio d’Italia RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dei Wind Music Awards 2017.

