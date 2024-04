Michele Bravi a RTL 102.5 : «Con Carla Bruni è stato un colpo di fulmine»

Michele Bravi è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il nuovo disco “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”. Rilasciato il 12 aprile, l’album ha preso forma in una stagione di riflessione e ricerca creativa in cui l’artista ha indagato le profondità dell’esistenza umana al di là della percezione del reale e la necessità dell’individuo di un racconto interiore continuo come unico mezzo per conservare la propria identità. A RTL 102.5 Michele spiega la scelta del titolo «È un appunto che ho ritrovato in uno dei miei tanti quaderni, in modo sparso, ed era scritto tutto minuscolo e senza punteggiatura. È diventato subito il titolo, dando il via alla narrazione che ha generato le canzoni»

“TU COSA VEDI QUANDO CHIUDI GLI OCCHI” E LA COLLABORAZIONE CON CARLA BRUNI

Il disco, scritto dall' artista in viaggio per l’Europa tra Parigi, Londra, Amsterdam e Milano, è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks, neurologo e autore di fama mondiale. L’album è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride. “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” è un’analisi sognante sul modo in cui rappresentiamo il mondo interiore, una celebrazione della natura melodica e scenica della vita interiore, della memoria e dell'immaginazione.

Ogni traccia del disco nasce da un gioco di immaginazione e diventa una finestra sulle metafore dell'esistenza umana, tra esperienza e astrazione. Presente nell’ album anche un featuring speciale, nel brano “malumore francese” con Carla Bruni; in merito alla collaborazione, durante The Flight, Bravi racconta «È stato un colpo di fulmine: ero a Saint-Germain, a Parigi, e ho scritto la prima parte pensando alla voce di Carla Bruni, non sapendo se a lei sarebbe piaciuta o se fosse interessata alla collaborazione. Una volta completata, gliel’ho mandata, lei si innamora della canzone e siamo andati a registrarla subito a Milano. Con Carla, abbiamo deciso che doveva nascere al di fuori di uno studio, così siamo andati al ‘Grand Hotel et de Milan’ e la camera che abbiamo scelto era accanto a quella dove registrava Caruso. Così è nata ‘malumore francese’»

LA COPERTINA DELL’ALBUM

La cover del disco è realizzata da Mauro Balletti, uno degli artisti italiani più innovativi e sofisticati: il suo lavoro tra pittura e fotografia ha già sorpreso il grande pubblico con le cover più iconiche di Mina. E ancora a impreziosire l’immaginario artistico c’è anche l’universo immaginifico di Antonio Marras che arricchisce l’estetica complessiva realizzando le scenografie e affidando a Michele le sue creazioni sartoriali. In merito alla creazione della copertina, a RTL 102.5 Michele svela «È un’opera d’arte e c’è dietro un lavoro di ricerca artistica. Ho avuto la fortuna di poter rappresentare con le immagini il mio disco con l’appoggio di Mauro ed il fatto che sia stato lui a dare una concretezza a questo progetto musicale è stato molto bello. Se devo fare qualcosa a livello creativo, perdo completamente il pudore e con Mauro è stato un momento spudorato» continua parlando della realizzazione della copertina, che lo ritrae.

ANTEPRIME A TEATRO

A maggio Michele Bravi sarà a teatro per due speciali anteprime del disco, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati e ci rivela che seguirà un tour più articolato in seguito.