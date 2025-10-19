Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

Roma si è lasciata sorprendere ancora una volta da un evento che ha colorato il centro storico fin dalle prime luci del mattino. A partire dalle 8:30, un lungo fiume di oltre 18.500 corridori provenienti da tutto il mondo ha attraversato la città, dando vita alla Wizz Air Rome Half Marathon 2025, che si conferma la mezza maratona più partecipata d’Italia. Il percorso, affascinante e veloce, ha unito Circo Massimo e Colosseo, offrendo uno scenario unico per una gara che ha regalato prestazioni eccezionali. Rtl 102.5 è stata la radio ufficiale dell'evento.





I VINCITORI E GLI ITALIANI

Il dominio keniota è stato assoluto: Simon Maywa si è imposto con il tempo di 59:44, migliorando il proprio personale di ben 40 secondi e stabilendo il nuovo record del tracciato, con altri due atleti sotto l’ora. Tra le donne ha brillato Regina Cheptoo, che al debutto sulla distanza ha tagliato il traguardo in 1h08:26, staccando di 11 secondi la connazionale Jelimo. Gli italiani più veloci sono stati Lorenzo Martelli, 14° con 1h10:43, e Sofiia Yaremchuk, sesta in 1h11:01, autrice di una solida prova in preparazione dei prossimi appuntamenti agonistici.





"LA GARA NELLA GARA"

All’interno della manifestazione si è svolta anche la quarta edizione del Trofeo Roma ConCorre per la Legalità, promosso dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma. Alla “gara nella gara” hanno preso parte militari in servizio, allievi delle scuole di formazione di L’Aquila e Orvieto, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale. L’iniziativa ha voluto sottolineare, attraverso lo sport, l’importanza della legalità economica e della sostenibilità ambientale come valori civili e formativi.





DICHIARAZIONI

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “La mezza maratona della Capitale, con oltre 22 mila iscritti, di cui il 72% dall’estero, è stata un successo. Siamo felici che, in appena due anni, questa corsa sia già diventata una delle più importanti a livello mondiale: era una scommessa che abbiamo vinto, sicuri delle potenzialità enormi del binomio tra Roma e la sua unica e ufficiale mezza maratona. I grandi eventi generano importanti ricadute occupazionali, economiche, turistiche e sociali, con i runner stranieri che, con le loro famiglie, hanno utilizzato i servizi della città e creato un clima di festa sano. Ringrazio anche il Policlinico Gemelli che, nei tra venerdì e sabato, ha effettuato migliaia di check up medici gratuiti: è fondamentale sensibilizzare i cittadini, adulti e giovani, sulla prevenzione, sottolineando il legame tra sport e salute”.