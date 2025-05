X Factor 10, finalissima con Ligabue e One Republic

E' gara tra Roshelle, Gaia, Soul System e Eva

Si stringe il cerchio attorno al possibile vincitore finale di X Factor 10. La festa della musica targata Sky si svolgerà anche quest'anno al MediolanumForum di Assago (Milano) giovedì 15 dicembre in diretta su Sky Uno e in tv su TV8 dalle 21:15. Gara aperta tra Roshelle, Gaia, Soul System e Eva anche se guardando le vendite digitali sta andando forte Roshelle. La serata si aprirà con gli One Republic poi duetteranno con i finalisti: Carmen Consoli, Giorgia, Clean Bandit, Baby K e Giusy Ferreri. Ligabue altro super ospite per la finale per presentare l'ultimo album "Made In Italy". In prima fila anche i giudici che hanno caratterizzato la decima edizione del talent: Arisa, Fedez, Manuel Agnelli e Alvaro Soler.

Durante la presentazione alla stampa sono stati snocciolati alcuni dei numeri di questa edizione: 3.400.000 di interazioni social, 20.400.000 di voti alla vigilia della finale, 1.236.000 spettatori medi a puntata (+21% rispetto allo scorso anno).

