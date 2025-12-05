X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

05 dicembre 2025, ore 00:10

Anche quest’anno RTL 102.5 è stata la radio ufficiale di X Factor. Ogni giovedì in 'X Factor alla radio' all'interno della Suite, il racconto dei Live e delle emozioni dei talenti

L’edizione numero 19 di X Factor ha incoronato la sua regina, Rob. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e ringrazio tantissimo anche Paola, è stata fondamentale. Non potevo immaginate persona migliore di te al mio fianco". Sono state le prime pronunciate da Rob, subito dopo l'annuncio della vittoria a X Factor e prima di un elenco lunghissimo di ringraziamenti alla "mia mamma, i miei fratelli e Giovanni che è come se fosse mio padre". E poi ancora la sua insegnante e la famiglia tutta: "Vi amo tutti". 

Una festa davanti a 16mila persone, per il secondo anno consecutivo, in Piazza del Plebiscito a Napoli. A contendersi la vittoria sul palco i quattro finalisti: Delia, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, con Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. Tre le manche, nell’ultima abbiamo riascoltato gli inediti dei talenti, e altrettante le votazioni che hanno messo da parte un bottino di consensi che ha visto trionfare, appunto, Rob.

Una festa -come detto- che ha visto sul palco anche due super ospiti: Laura Pausini e la popstar internazionale Jason Derulo.

Una festa raccontata nello speciale ‘X Factor alla Radio’ nella Suite su RTL 102.5, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, ogni giovedì. Anche quest’anno RTL 102.5 è stata la radio ufficiale di X Factor.

CHI E’ ROB?

Studentessa 20enne di Trecastagni (Catania) il cui vero nome è Roberta Scandurra, Rob è una cantautrice che ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di ''Artist of the year'': qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston. Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola Iezzi, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk: ha proposto e riletto in questa chiave brani come ''Call Me'' di Blondie, ''Driver License'' di Olivia Rodrigo vers. JXDN, ''Heads Will Roll'' degli Yeah Yeah Yeahs, ''You Oughta Know'' di Alanis Morissette, ''Ti sento'' dei Matia Bazar, ''What's Up?'' delle 4 Non Blondes, ''Bring Me to Life'' degli Evanescence, ''Un'emozione da poco'' di Anna Oxa, ''Decode'' dei Paramore. Il suo inedito si chiama 'Cento ragazze', brano che è una scarica pop punk in cui racconta la fine di una storia d'amore come una vera e propria crisi d'astinenza.

SUPEROSPITI, PAUSINI E DERULO

Il curriculum di Laura Pausini la certifica come ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all'estero, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, Laura vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music. In Piazza del Plebiscito ha portato “Ritorno ad amare”, cover di un successo di Biagio Antonacci. Jason Derulo ha invece portato un medley: Talk dirty, Who hurt you e Want to want me.

