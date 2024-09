I giudici di X Factor con Giorgia a RTL 102.5: “Sarà un’edizione stupenda, con concorrenti di alto livello. Noi siamo carichissimi”

Al via la diciottesima edizione di X Factor

La nuova giuria di X Factor, composta da Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi, e Giorgia, nuova conduttrice, sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare la diciottesima edizione del programma. Ai microfoni di RTL 102.5, i giudici hanno raccontato: «Siamo carichissimi per stasera. Emozionati ma anche in ansia perché non abbiamo ancora visto la puntata. Ci saranno canzoni attualizzate, diverse band e possiamo dire che in generale il livello di quest’anno è alto. Non ci siamo neanche contesi troppo i concorrenti e ognuno di noi ha scelto ed è rimasto colpito anche da artisti lontani dal nostro genere, scegliendo anche chi potevamo aiutare maggiormente. Qualcuno di noi si conosceva già, ma l’esperienza del tour bus ci ha uniti molto: abbiamo riso, suonato e cantato e non ci aspettavamo di divertirci così tanto insieme». «Sarà un’edizione stupenda, in cui vedremo all’opera i nostri giudici, bravi, competenti ed eleganti» ha aggiunto Giorgia. Inoltre Paola Iezzi ha espresso delle belle parole nei confronti del collega Manuel Agnelli: «Abbiamo subito chiesto consigli a Manuel e posso dire che è estremamente onesto e generoso, ama la musica come tutti noi e forse anche di più, conosce bene il programma, le dinamiche ed è sinceramente appassionato della materia, nonostante la difficoltà dei tempi che corrono».

Dire di no ai concorrenti: il punto di vista dei giudici

Durante The Flight, i quattro giudici hanno espresso la loro opinione in merito ai giudizi dati ai ragazzi durante le audition, ovvero la prima fase del programma e che consiste nella selezione dei componenti che andranno a comporre la squadra di ciascun giudice. Manuel Agnelli ha dichiarato: «Io in realtà ci rimango male a dire di no e mi dispiace, però dopo tanto tempo qualche no fa del bene, non solo del male». Paola concorda con il collega: «Non è facile dire dei no, all’inizio è stato un po’ difficile ma poi è andata meglio». Per Jake invece è stato il contrario: «È stato molto più facile dire di no subito piuttosto che alla fine, perché non conosci chi hai davanti, hai ancora un sacco di gente da vedere e dici di no proprio a quelli che è evidente che non si trovano nel posto giusto. Quando poi entri nel ruolo e inizi ad approfondire la conoscenza con i ragazzi e devi sceglierne uno, è un po’ un problema emotivamente». Anche Achille Lauro si trova d’accordo con Jake La Furia e la conduttrice Giorgia ha aggiunto: «Sono ragazzi che arrivano pieni di voglia, di sogni e di dimostrare qualcosa e non è facile dirgli di no. I giudici sono stati veramente molto rispettosi e secondo me sono molto competenti».

La finale a Napoli

X Factor dà il via alla nuova edizione stasera, su Sky Uno, con le audition, a cui seguiranno i Bootcamp, gli Home Visit e altre 7 puntate live prima di arrivare alla finale il 5 dicembre. Quest’anno la finale si terrà, per la prima volta nella storia del programma, all’aperto, a Napoli. In merito alla finale, i giudici hanno raccontato: «Sarà stupendo e con il calore della città e del pubblico napoletano sarà fuoco puro, sarà tutto da scoprire». «Ancora non abbiamo parlato della possibilità di esibirci e non sappiamo nulla della finale. Se non dovessero chiedercelo, ci imporremo e prenderemo il palco» scherza Achille Lauro.