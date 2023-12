X Factor 2023, semifinale di fuoco. Abbandonano il talent gli Astromare, Angelica e Settembre

Ormai a un passo dalla finale, dopo la prima manche, lasciano X Factor gli Astromare, il duo (l’unico uscito due volte, commentano con una battuta) erano nella squadra di Morgan, prima della cacciata di quest’ultimo, ed erano stati adottati da Ambra. Dopo aver presentato gli inediti devono lasciare XF2023 Angelica e Settembre. All’ultimo miglio dell’edizione 2023 del talent, mai come quest’anno così turbolenta, nella finalissima di giovedì prossimo la sfida sarà tra Stunt Pilots, Il Solito Dandy, Sarafine e Maria Tomba. Ad accompagnare gli artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle, i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico. A dirigere i tempi e le tensioni di questo appuntamento, Francesca Michielin, padrona di casa di #XF2023. Anche stasera tutte le emozioni i commenti e lo spettacolo di XF2023 sono stati raccontati in diretta su RTL 102.5, nella Suite 102.5, da Francesca Cheyenne, Simone Palmieri e Niccolò Giustini.

LA GARA

Letteralmente dentro o fuori: i 7 cantanti in gara se la sono giocata nella prima manche con i pezzi scelti dai giudici. Per la prima volta accompagnati da un’orchestra di 22 elementi. Nella squadra di Fedez, Maria Tomba ha cantato ''Always" di Bon Jovi e Sarafine ''No Diggity'' di Blackstreet feat. Dr. Dre; in quella di Ambra, Angelica si è esibita su ''La sera dei miracoli'' di Lucio Dalla e gli Astromare su ''Everybody Needs Somebody To Love'' dei The Blues Brothers; in quella di Dargen, l'unica con ancora tre concorrenti, Il Solito Dandy ha portato ''I giardini di marzo'' di Lucio Battisti, Settembre ha cantato ''Bohemian Rhapsody'' di Queen, gli Stunt Pilots ''7 Years'' di Lukas Graham.

GLI INEDITI SUL PALCO, FUORI DALLA MEZZANOTTE

Il momento più agognato, quello in cui i cantanti in gara hanno potuto portare dal vivo i loro inediti, che, lo ricordiamo, da dopo la mezzanotte passeranno in Radio. Nella squadra di Ambra, Angelica ha cantato ''L'inverno'', scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione; per gli Astromare ''Metaverso'', scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato anche la produzione). Nella squadra di Fedez, due brani scritti dalle stesse artiste: per Sarafine ''Malati di Gioia'', di cui ha curato anche la produzione; e Maria Tomba con il suo ''Crush''. Nella squadra di Dargen, gli Stunt Pilots hanno portato un loro brano dal titolo ''Imma Stunt''; Il Solito Dandy ha cantato ''Solo tu'', scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino; Settembre si è esibito invece con l'inedito dal titolo ''Lacrime''. Inediti fuori dalla mezzanotte, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali.

FEDEZ SI TOGLIE UN DOPPIO SASSOLINO

“Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo deve dirlo non insinuarlo. Se vuoi essere ribelle lo dici dentro il programma e non quando ti danno un calcio in culo. Ho una mia azienda lavoro con mamma e avvocato e non ho dovuto leccare i piedi a Meloni e Sgarbi”. Fedez è un fiume in piena, appena alla fine dell’esibizione degli Stunt Pilots, e risponde al retroscena svelato da Morgan che metterebbe in dubbio -a suo parere – la regolarità della gara. L'ex giudice ha scritto che “Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento”. E Morgan chiedeva “Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!”.