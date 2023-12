X Factor 2023. Trionfa Sarafine della squadra di Fedez. Pioggia di coriandoli per la sua "Malati di Gioia"

Sarafine vince X Factor 2023. La 34enne cantautrice, musicista e performer calabrese, concorrente della squadra di Fedez, si è presa la vittoria del talent show di Sky davanti agli Stunt Pilots e al Solito Dandy, della squadra di Dargen D’Amico. Nulla da fare per Maria Tomba, concorrente della squadra di Fedez, che si è classificata quarta. Una finale vissuta tutta d’un fiato. Tre le manche che hanno portato alla proclamazione del vincitore dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Nella prima, Il Solito Dandy, Maria Tomba, SARAFINE, e gli Stunt Pilots si sono esibiti ciascuno con un medley dei brani che hanno segnato il loro percorso. Poi è stata la volta dei duetti, Maria Tomba sul palco con M¾SS KETA, SARAFINE con gli Offenbach, Il Solito Dandy sul palco con Francesco Gabbani, mentre gli Stunt Pilots con Omar Pedrini. Infine gli inediti pubblicati per Warner Music Italy.

GLI INEDITI

Il Solito Dandy ha portato la sua "Solo Tu": "la mia canzone – aveva raccontato a poche ore dalla finalissima - è nata dal sentirmi innamorato e felice, è un po' surreale e sulle nuvole". Maria Tomba è "Crush", "nata improvvisando al pianoforte e voce, parlando di come si vive a Milano – aveva spiegato - in un convento di suore" delle Orsoline, dove si era stabilita per seguire gli studi al Politecnico e da dove è uscita per X Factor. SARAFINE e il suo "MALATI DI GIOIA", un pezzo che era nato un anno fa e che ha evoluto fino a portarlo in finale, mentre gli Stunt Pilots hanno fatto risentire "Imma Stunt", "un pezzo - dicono i tre amici - nato nel nostro 'buco', uno studio di 15 metri, in un momento di down, dopo che avevamo rotto con dei produttori con cui dovevamo registrare e ci siamo ritrovati a dover iniziare da capo. La canzone è il nostro manifesto, invita a rompere ogni barriera, a lanciarsi come abbiamo fatto noi a X Factor".

DARGEN SU MORGAN

Arriva durante l'ultima esibizione, quella di Maria Tomba, l'accenno di Dargen a Morgan. Dopo che nelle settimane precedenti sono volate parole grosse e accuse Dargen D'Amico ha detto "Ringraziamo Morgan per aver reso scoppiettante questa edizione. Ciao Marco!". Poi il giudice si è rivolto ai colleghi Ambra e Fedez "Pensavo che vi aggiugeste, volete dire qualcosa?" e Fedez ha risposto "Tante belle cose".