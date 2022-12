X Factor 2022, tutto pronto per la finale al Forum di Assago

La sedicesima edizione di X Factor è giunta al termine. Giovedì 8 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago, i quattro concorrenti rimasti in gara si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di X Factor 2022. Non solo loro, anche i quattro giudici, tutti ancora in gara con un talento ciascuno, si daranno battaglia per vincere il talent show di Sky.



I FINALISTI DI X FACTOR

Quattro talenti per quattro giudici: Linda con Fedez, i Santi Francesi con Rkomi, Beatrice Quinta con Dargen D’Amico e i Tropea con Ambra Angiolini. Quattro concorrenti diversi, per percorso e attitudine: Linda, l'anima sensibile di X Factor 2022, diciannove anni, ha colpito tutti fin dalle audizioni per la capacità di trasformare la sua sensibilità in musica. Si è presentata ad X Factor con una cover dei Maneskin, riuscendo ad impressionare anche il frontman Damiano; i Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, sono i papabili vincitori del programma, quelli che dall’inizio alla fine non hanno mai sbagliato un’esibizione, raccogliendo il parere sempre unanime di giudici e pubblico. Aprono e chiudono il loro percorso ad X Factor con "Non è così male", il loro inedito presentato alle audition, che manifesta un mondo musicale che loro stessi definiscono filtrato da un "cinismo colorato"; Beatrice Quinta, l’anima irriverente di X Factor 2022, è quella che ha stupito di più, riuscendo puntata dopo puntata a incuriosire il pubblico, portandolo nel suo mondo con evergreen della musica italiana tenendo fede al suo particolarissimo stile; i Tropea, gli highlander del programma che, nonostante i tantissimi ballottaggi, sono riusciti ad arrivare in finale. Loro sono Lorenzo Pisoni (chitarra), Domenico “Mimmo” Finizio (basso), Pietro Selvini (voce) e Claudio Damiano (batteria). Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni, e non a caso il loro inedito si intitola “Cringe inferno”.

IL GRAN FINALE AL MEDIOLANUM FORUM

Per il gran finale di X Factor i quattro talenti rimasti in gara si sfideranno in tre manche, al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara.

Nella prima manche i concorrenti si sfideranno con quattro duetti in cui Francesca Michielin si spoglierà dai panni di presentatrice e accompagnerà i ragazzi in quello che è l'inizio della puntata e la fine di questa edizione. La seconda manche sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante l'intero percorso; l’ultima manche, la Finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022.

OSPITI E SORPRESE

Una finale ricca di sorprese con l'opening affidato ai Meduza, trio di producer italiani famoso nel mondo, che tornano in patria per inaugurare la finale di X Factor. Arrivano sul palco anche i Pinguini Tattici Nucleari, freschi vincitori del Best Italian Act agli MTV EMA 2022 e di nuovo sulle scene con il loro nuovo album Fake News. Non solo loro, a intervallare la gara ci saranno le performance dei quattro giudici di X Factor e della presentatrice Francesca Michielin. Fra questi, Fedez presenterà il nuovo singolo “Crisi di Stato”, in uscita proprio subito dopo la finale, a mezzanotte. "L'idea era di mettersi a nudo e chiudere un cerchio con il 2022. È stato un anno pieno di sorprese, belle e brutte. Volevo mostrarmi senza tatuaggi e solo con la mia cicatrice che rappresenta l'highlight di questo anno", svela Fedez raccontando l'idea dietro la cover del singolo che lo vede a petto nudo e senza tatuaggi.

LE EMOZIONI A POCHI GIORNI DALLA FINALE

La sedicesima edizione di X Factor è stata condotta da Francesca Michielin che, dopo essere stata concorrente e vincitrice, torna nel programma in una nuova veste. "Quest'anno il livello dei concorrenti è talmente alto che la sto vivendo come una festa”, dichiara Michielin. “Non vedo l'ora di poter annunciare il vincitore", continua. La Michielin risponde anche a una domanda su Sanremo e sull'eventualità di continuare una carriera come conduttrice: "Non sono a Sanremo perché ho un tour in partenza, qui ad X Factor c’è un team di persone con cui sono riuscita a lavorare molto bene e ad entrare nelle vesti di conduttrice, ora però vorrei rimettere la musica al primo posto e lavorare sul mio disco". Rkomi, new entry al tavolo dei giudici di X Factor, arriva in finale con i Santi Francesi: "Con i Santi Francesi siamo fratelli di uno stesso sogno, c’è complicità e penso di essere stato una buona spalla. È importate sapere che non si è soli, il nostro è un lavoro dove è importante avere dietro dei buoni collaboratori", dice Rkomi raccontando il percorso fatto a fianco di Alessandro e Mario. "Mirko ci ha aiutato ad andare avanti senza cambiarci. La nostra precedente esperienza televisiva ha fatto sì che arrivassimo qui un po’ più morbidi. Ci siamo presentati a X Factor senza sovrastrutture e con la sola volontà di esprimerci direttamente sul palco, quando e come volevamo", dichiara Alessandro De Santis, voce dei Santi Francesi. Altro volto di X Factor 2022 è Dargen D’amico, arrivato in finale con Beatrice Quinta. “Ci siamo incrociati alle audition e lei ha portato un brano inedito che io ho trovato interessante ma non ancora a fuoco. Il nostro percorso insieme è stato un lavoro totale per portare quel brano ad essere ciò che è oggi. In queste settimane ho visto Beatrice fiorire”, dichiara D’Amico. Ambra Angiolini, ritornata in TV in una veste inedita, arriva in finale con i Tropea: “I Tropea sono un buon esempio, nonostante tutti i ballottaggi non hanno mai mollato. Ho imparato più io da loro che loro da me”. “Siamo felici di partecipare alla finale e per noi sarà una festa, la gara c’è ma siamo felici del percorso che abbiamo fatto. I tanti ballottaggi ci hanno permesso di suonare più di altri e la finale ha un valore diverso. Dopo quello che abbiamo passato mi sento quasi rilassato, abbiamo superato ogni nostra aspettativa e siamo pronti per divertirci e divertire”, dichiara Pietro Selvini, voce dei Tropea. Infine, Fedez, ormai colonna del programma, arriva in finale con Linda: “Con Linda abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, con il tempo il lavoro si consolida e diventa un rapporto umano”. Fedez parla anche del suo ritorno ad X Factor: “Anche questa edizione è stata tosta ed è incredibile come ci ricasco ogni anno, mi colpisce proprio a livello emotivo”. Il giudice si esprime anche su una sua presenza a Sanremo e sull’esperienza da concorrente: “Ci sarò perché mia moglie sarà conduttrice. Qui ad X Factor ho maturato una grande esperienza televisiva quindi non mi crea ansia fare il giudice ad X Factor ma Sanremo è un'altra cosa. Ho paura di esibirmi in televisione, le persone ti guardano per giudicarti, è un’attitudine molto diversa, fare Sanremo ti fa empatizzare molto con i ragazzi che sono qui”. Infine, Fedez, parla dell’esposizione dei talent al web e delle possibilità di una carriera futura: “È la prima edizione in cui partecipo in cui si lasciano i telefoni ai concorrenti. È difficile perché se stai nella bolla e poi esci e vedi i commenti è traumatico, il fatto che la cosa sia graduale è positiva. Non si è mai pronti alle critiche, o ce l’hai o la maturi col tempo. È la scelta migliore non alienarli dal mondo esterno e lasciargli maggiore libertà di confrontarsi con il pubblico. Il mercato discografico ora è talmente dinamico e veloce e i ragazzi devono prendere questa esperienza come una grande vetrina e non come l’inizio di una carriera, X Factor è solo un tassello”.

La finalissima di X Factor 2022 sarà giovedì 8 dicembre, alle 21:15, su Sky Uno e in diretta su RTL 102.5 e RTL 102.5 Play.