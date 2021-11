X Factor 2021, al quinto live super ospite Ed Sheeran, escono Le Endrigo e Nika Paris , con il giudizio dopo il televoto

Due manche serrate, con una eliminazione per ognuna, che hanno definito il gruppo dei 5 semifinalisti di questa edizione. Escono leL’ospite della serata è davvero super,dopo la recente nomination aiper “” per il brano “”,al Teatroè stato protagonista di un set esclusivo creato solo perdove ha presentato per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo albumai vertici delle classifiche di tutto il mondo. E toccato a lui aprire la puntata, poi ha fatto anche un’ altra incursione, insieme con Casa di Lego, vincitrice della passata edizione di X Factor.Il cantautore arrivanel pieno del successo travolgente del suo nuovo album che, in meno di una settimana dall’uscita, ha raccolto oltre. Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte del fenomeno52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, tantissimi premi tra cuie il riconoscimento” per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK.





IL VIA ALLA SERATA CON IL PANORAMA DI CHI E’ ANCORA IN GARA

Ludovico Tersigni, senza esitazioni ha introdotto i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Hell Raton sin qui è arrivato con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri avevano con sé due componenti ciascuno del proprio roster: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika. Nella prima manche, c’è stata la presentazione, per ognuno di un nuovo brano originale dopo quello con cui si sono presentati al pubblico nel corso del primo Live. Baltimora ha proposto “BALTIMORA”, titolo identico al proprio nome d’arte – in cui Edoardo Spinsante decide di mettersi a nudo e di condividere un importante pezzo della sua vita. I Bengala Fire sul palco con “Amaro Mio”, di cui la stessa band firma testo e musica e per la cui produzione hanno lavorato Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo e Tommaso Colliva; Erio si è esibito con “Fegato”, con la firma d’autore di Giuliano Sangiorgi per testo e musica, mentre la produzione è curata dallo stesso Erio con Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva e Vanni Antonicelli. “Non Farmi Andare” è il nuovo pezzo di Fellow, il cui testo è dello stesso Federico Castello insieme a Gareth Owen, Andrea Bonomo, con la musica di Gareth Owen, Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli e la cui produzione è affidata a Michele Canova Iorfida e Jaime Estalella. “Non Farmi Andare” è un inno alla memoria, allo scorrere inesorabile del tempo e alla natura tanto evocativa quanto effimera dei ricordi; gIANMARIA si è esibito con “Senza Saliva”, di cui ha scritto il testo, mentre la musica è curata da Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato e la produzione da Movimento e gmjf: due minuti e mezzo di ritmo incalzante. Per Le Endrigo ecco “PANICO”, per il quale testo e musica portano la firma di 3 dei 4 componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini) e la produzione invece è realizzata da Frenetik&Orang3. Nika Paris porterà per la prima volta “No Limit”, di cui firma il testo e la musica, per quest’ultima affiancata da Dariana Koumanova, Elya Zambolin, mentre la produzione è di Nicolò Fragile. “No Limit” è un brano fresco, ritmato, denso di sonorità catchy e accattivanti: l’invito spensierato di Nika Paris a vivere una vita libera, forte dei suoi 16 anni e delle sue verità. Non appena terminato il Live, tutti i brani si sono aggiunti ad all’album X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 (Sony Music Italy), già disponibile su tutti i digital partner, dove sono già anche i brani presentati nel corso del primo Live di questa stagione. Durante questo blocco Emma ha ricordato la giornata per dire basta alla violenza sulle donne. E ha detto che bisognerebbe pensarci tutti i giorni. Al termine della prima manche, i due con meno consensi raccolti nel televoto, si sono sottoposti al giudizio dei giudici per la prima eliminazione, tra Fellow e Le Endrigo i giurati hanno eliminato Le Endrigo 3-1.





SECONDA MANCHE CON ALTRE COVER

I sei cantanti superstiti nella seconda manche, si sono cimentati con le cover scelte dal proprio giudice. Questa manche è stata titolata “Generazione Z”La in collaborazione con Samsung Electronics Italia, Main Partner di #XF2021, si è aperta con un clip che ha chiarito le varie definizioni generazionali (dai boomer alla Generazione X, dai millennials alla GenZ). Le esibizioni, in questa fase A seguire, la gara prevederà esibizioni - accompagnate da una speciale “Synth Orchestra”, composta da archi e sintetizzatori - su brani iconici delle varie generazioni. Emma ha scelto “Rimmel” di Francesco De Gregori per gIANMARIA, e “Karma Police”, il brano simbolo per eccellenza dei Radiohead, per Le Endrigo. Hell Raton ha scelto per Baltimora “Stay” di the Kid Laroi and Justin Bieber, Manuel Agnelli ha indicato per i suoi concorrenti due hit: l’iconica “Girls & Boys” dei Blur per i Bengala Fire e l’intensa “Bird Guhl” di Antony and the Johnsons per Erio. Mika, invece, ha pescato “The Scientist” – uno dei grandi classici dei Coldplay, risalente al 2002 – per Fellow e “Don't Start Now”, la mega hit di fine 2019 di Dua Lipa, per Nika Paris. Anche stavolta, gli ultimi due nella classifica del televoto sono andati davanti ai ai giudici, per decretare il secondo eliminato del quinto Live Show, sono Nika Paris e Baltimora

IL RUOLO DI RTL 102.5





Anche quest’anno RTL 102.5 è partner dello show, è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia trasmette in diretta i live e tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show, anche e soprattutto dopo la fine della trasmissione, con Hot Factor, i commenti "semicaldi" alla serata affidati a Paola Di Benedetto.