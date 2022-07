X Factor 2021 il vincitore è Baltimora, del roster di Hell Raton, partiva da outsider, superato in extremis gIANMARIA

Alla fine il vincitore diAnche quest'anno è stato un viaggio esaltante con bella musica e personalità di primo pianoIl gran finale è stato preceduto, nel tardo pomeriggio dal collegamento condeidal, Una grande vetrina per la serata, con la prima radio italiana visitata da uno dei gruppi cult di questi anni, dalla band che ha battuto tutti i record. Ma di questo potete leggere in un altro pezzo sul nostro sito: si sono contesi la vittoria finale dinell’ultimo, decisivo, appuntamento con lo show diprodotto da, condotto daOgni giudice,, ha avuto in finale un concorrente. Due band straordinarie sul palco del Mediolanum Forum hanno consegnato alla storia la notte della finale di #XF2021: nel teatro dove è partito il loro percorso trionfale i, anche se non vinsero la loro edizione ; e un super ospite internazionale, la band dei record dei. Esibizioni che hanno infiammato il pubblico presente.

LE 3 MANCHE

La prima manche con i Duetti, protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA hanno proposto “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi; Baltimora accompagnato da Hell Raton ha cantato “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli con i suoi Bengala Fire ha scelto “In Between Days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei The Cure “The Head on the Door”; Fellow , come in un sogno, ha potuto cantare “Underwater” del suo artista preferito Mika duettando con il suo giudice. Ma è stato lui il primo eliminato dal giudizio di chi ha votato da casa.

LA SECONDA MANCHE



La seconda manche è stata dedicata a il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara si sono esibiti con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. Qui stop per Bengale Fires.

L’ULTIMA MANCHE CON I BRANI ORGINALI

Atto finale con le canzoni che gli artisti hanno presentato nel corso di queste settimane: “Altro” e “Baltimora” per Baltimora, che poi ha vinto, “Fire” e “Non farmi andare” per gIANMARIA. Tutti i brani originali, anche quelli degli altri cantanti arrivati ai Live di #XF2021, sono in X Factor Mixtape Vol. 2 (Sony Music Italy). Anche quest’anno RTL 102.5 è stata la radio ufficiale di X Factor. E l’Hot Factor che ha chiuso ogni puntata è stato condotto da Paola Di Benedetto, una delle voci della radio al top degli ascolti in Italia.