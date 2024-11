X Factor 18: con la doppia eliminazione sono costretti a tornare a casa i The Foolz e Danielle

La gara si fa sempre più difficile, "serata al cardiopalma!" l'ha definita Giorgia. Per scongiurare la doppia eliminazione i talenti in gara si sono misurati all’inizio della puntata con La Giostra, l’esibizione in fila, senza commenti dei giudici, con i propri cavalli di battaglia. Al termine di questa prima manche, la prima velocissima eliminazione, da parte del televoto, colpisce i The Foolz (tra i buu del pubblico).

La battaglia è ripresa sul campo delle Cover e i due meno votati, Danielle e Lowrah, sono andati al ballottaggio. Il tavolo dei giudici, dopo lunga e combattuta (da parte di Achille Lauro) analisi, ha deciso di andare al Tilt e rimettere la decisione al pubblico da casa: alla fine Danielle è il secondo eliminato del 4° diabolico Live.

LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI

Parte Lorenzo Salvetti, del team di Achille Lauro, nella cover di Me so ‘mbriacato, una delle canzoni più celebri del cantautore Mannarino. La parola è passata quindi a Manuel Agnelli, che ha lanciato Danielle col classico rock di Vasco Rossi “Fegato, fegato spappolato. Di nuovo Jake per Francamente ha scelto la hit mondiale Blinding Lights di The Weekend. Paola Iezzi ha assegnato a LOWRAH Someone You Loved, instant classic mondiale di Lewis Capaldi da quasi 4 miliardi di stream. Les Votives, della squadra di Lauro, con la loro versione di La Canzone Nostra, singolo di enorme successo del 2021 di Mace feat. Blanco & Salmo. Quindi Mimì con una cover dell’eterna La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Infine I PATAGARRI hanno omaggiato un grande del jazz, George Gershwin, con la sua leggendaria Summertime. I PUNKCAKE Mi Ami? dei CCCP, esibizione tra le più discusse.

I NEGRAMARO: WOW

All'X Factor Arena lo spettacolo dei Negramaro, ospiti del quarto Live. La band ha presentato in anteprima assoluta il nuovo album "FREE LOVE", in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo "Marziani". quindi il tuffo nel passato con la delicata 'La prima volta" e l'irresistibile "Nuvole e Lenzuola".