X Factor. Al quinto live lascia Matteo Alieno. Salva Angelica. Ora riflettori sulla semifinale

I talenti si sono messi alla prova, anche con le canzoni di Max Pezzali -super ospite di stasera – e nel quinto Live di X Factor, con due manche e una sola eliminazione, al ballottaggio sono finiti Matteo Alieno e Angelica, entrambi in quota Ambra. Ci sono loro tra i meno votati dal pubblico. Angelica ha portato il suo cavallo di battaglia “Generale” di Francesco De Gregori; Matteo Alieno “Io non piango” di Franco Califano. L’eliminato alla fine è Matteo Alieno che incassa un lungo applauso e un abbraccio commosso di Angelica. Francesca Michielin ha annunciato il nome del super ospite del sesto Live di X Factor: Emma! L'appuntamento con XF2023 è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. E naturalmente su RTL 102.5 con lo speciale XF2023 all’interno della Suite 102.5.

IN SEMIFINALE VANNO..

In semifinale vanno Settembre, della squadra di Dargen. Poi Sarafine e Maria Tomba (entrambe in quota Fedez), ma anche gli Stunt Pilots (Dargen). In semifinale tornerà ad esibirsi Il solito Dandy -sempre in quota Dargen. Passano infine anche gli Astromare.