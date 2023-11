X Factor 2023: quarto live show, tutti contro tutti con doppia eliminazione. Dargen D'amico a RTL 102.5: "Ragazzi alla prima esperienza, commenti più vellutati"

In onda stasera il quarto live show di X Factor 2023. Alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, torna lo show Sky Original prodotto da Fremantle.

Dargen D’Amico è stato ospite di RTL 102.5, la radio di X Factor 2023. Durante “The Flight”, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, il giudice di X Factor ha svelato qualche anticipazione di ciò che succederà stasera ed ha parlato delle complessità di gestire la preparazione delle esibizioni. «Abbiamo la possibilità di scegliere un brano e i ragazzi hanno solo 3 o 4 giorni per prepararlo. Trovare il brano giusto è questione di sensibilità e fortuna. Per le band il compito è ancora più complesso; è necessario lavorare giorno per giorno, entrare nella canzone e farla propria e lavorare anche alla messa in scena. Le band che abbiamo selezionato sono ben preparate, abituate a lavorare in sala prove e questo contribuisce allo spettacolo di questa edizione», racconta Dargen D’Amico.

Alla sua seconda esperienza al tavolo dei giudici, Dargen D’Amico racconta: «Ho fatto grandi errori, ma da essi possono nascere cose molto interessanti. È facile rivalutare una situazione; d’altronde, quando sei lì, è più facile seguire l’onda. Gli Stunt Pilots sono mostri da sala prove, abituati a suonare per strada. Sono rapidi ma devono preparare le loro parti, testi, musiche; non è semplicissimo. Hanno 4 ore al giorno per tre giorni e poi iniziano le prove. Per noi giudici la prova generale è ancora a un livello intermedio, quindi le vediamo complete solo al live. Quest'anno ho la fortuna di lavorare con ragazzi alla prima esperienze, e mi sembra giusto dare un benvenuto vellutato».