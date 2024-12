X Factor: questa sera la finalissima decreterà il vincitore dell’edizione 2024

Giorgia, nel ruolo di conduttrice, e i quattro giudici di X Factor 2024, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare l’ultimo atto di questa stagione di X Factor: la finalissima, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno. A partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultima serata della gara tra i quattro artisti ancora in corsa, Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI, Les Votives, e tra loro uno sarà il vincitore di X Factor 2024. Sarà una finale indimenticabile, anche per lo scenario stupendo in cui si svolgerà: infatti non era mai successo, nella storia internazionale del format, che la finale si svolgesse “in esterna”, e quest’anno il palco sarà nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito, pronta ad accogliere oltre 16mila persone per un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Lì è stato allestito l’enorme palco a forma di X che accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show: i quattro finalisti della gara, la straordinaria conduttrice di questa edizione Giorgia, che detterà i tempi di una finale che si preannuncia intensissima, e gli applauditissimi giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgia ha raccontato: «Insieme ci siamo divertiti molto ed è stato un bel viaggio intenso con dei compagni meravigliosi. Questa finale si preannuncia essere una festa piena di musica». Jake La Furia ha rivelato: «Vi posso dire che mi sono studiato il mio outfit e sarà bellissimo, ma non vi posso dire altro». «Se i miei ragazzi dovessero perdere questa sera, sarebbe comunque un grande insegnamento perché bisogna anche perdere nella vita. Abbiamo fatto tutti quanti un grandissimo lavoro e abbiamo creato un clima coeso tra noi giudici e tra i ragazzi, sia nelle squadre che tra i concorrenti in generale. È stata un’esperienza molto intensa e totalizzante, perché lavori con i ragazzi costantemente per un mese e mezzo. C’è un grande entusiasmo e siamo tutti presi bene» ha dichiarato Achille Lauro, che porterà tutta la sua squadra in finale.





La finalissima di X Factor 2024

Super ospite internazionale della finale di X Factor 2024 sarà Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo. Sul palco, Robbie presenterà anche “BETTER MAN”, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera e che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio. E nella grande serata di Piazza del Plebiscito arriverà anche Gigi D’Alessio, per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli. Nel corso di The Flight, Giorgia ha spiegato come sarà strutturata la serata finale di X Factor 2024: «Questa sera sarà una puntata intensa, ci saranno due grandi ospiti, Robbie Williams e Gigi D’Alessio. Ci saranno tre manche della gara, una prima in cui i ragazzi canteranno delle cover significative per loro e che hanno scelto loro stessi; la seconda manche sarà un “best of” delle loro esibizioni precedenti e che hanno scelto insieme ai giudici; infine, la terza manche prevede i loro inediti. Alla fine di tutto verranno sommati i voti che riceveranno». Manuel Agnelli ha aggiunto: «Non ci saranno eliminazioni e arriveranno tutti alla fine, canteranno tutti fino all’ultima manche. L’emozione c’è e puntiamo tutti sull’aiuto del pubblico, sarà importante». «È stata un’edizione pazzesca ed è stata trionfante, siamo tutti felici e non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme questa grande puntata che sarà ricca di sorprese. Quest’edizione si è riflettuta molto sui ragazzi, erano emozionati e tesi ma si sono concentrati sempre sulla musica, si sono aiutati l’uno con l’altro, non hanno sentito troppo la gara, erano molto solidali, e lavorare con questo clima è più interessante e impari anche molto di più» ha raccontata Paola Iezzi.