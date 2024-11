X Factor 18. Doppia eliminazione: lasciano lo show I Punkcake e Francamente

All’ultimo miglio, prima della destinazione finale (a Napoli) sono due gli artisti costretti a lasciare X Factor: I Punkcake e Francamente. Il quartetto dei finalisti di questa edizione è dunque composto da I Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Saranno loro, giovedì prossimo, ad affilare le armi (canore) per conquistare la vittoria di X Factor 2024 e vincere un ambitissimo contratto discografico.

PRIMA MANCHE E PRIMO VERDETTO, MA IN POSITIVO

Al termine delle esibizioni, con l’orchestra Philharmonic Franciacorta, grazie all'inedito meccanismo Skoda Green Light, che mette in palio 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato ha guadagnato immediatamente il pass per la finalissima. And the winner is I Patagarri.

SECONDA MANCHE, DOPPIA ELIMINAZIONE

Il meno votato subito eliminato è il gruppo de I Punkcake, per Mimì e Francamente è ballottaggio davanti ai giudici. Si va al tilt, quindi la parola torna al pubblico che infine elimina Francamente.

Per questo secondo round, i Les Votives "Crazy", hit mondiale di Gnarls Barkley; Lorenzo Salvetti un grande classico di Claudio Baglioni "Questo piccolo grande amore"; Francamente invece "L'ultimo bacio" di Carmen Consoli; Mimì con l'intensa "Mi sei scoppiato dentro il cuore" di Mina; infine i Punkcake con "Gift Horse" degli IDLES.

LO SPETTACOLO DI GAZZELLE

