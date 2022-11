X Factor, quinto live con doppia eliminazione. Lasciano Joėlle e i Disco Club Paradiso

X Factor è giunto alla quinta puntata dei live, l'ultima prima della semifinale. Due manche e due eliminazioni, alla fine sono quindi cinque i cantanti che passano il turno. La puntata parte nel pieno della gara con la prima manche, la giostra, dove i ragazzi eseguono con continuità la miglior cover del loro percorso fino ad ora. Una lunga esibizione in cui i talenti di X Factor hanno riproposto un brano simbolo della loro esperienza ai live. Si parte dai Disco Club Paradiso con Salirò, a seguire JOELLE con I'm With You, gli OMINI con No Sleep Till Brooklyn, BEATRICE QUINTA con Fiori Rosa, Fiori Di Pesco, i SANTI FRANCESI con Creep, LINDA con Chasing Cars e infine i TROPEA con Asilo "Republic". Una manche infuocata, in cui i concorrenti hanno dovuto in pochi secondi mostrare una parte di loro stessi. Una manche veloce, come veloce è il verdetto che ha dichiarato Joėlle prima eliminata della puntata.

JOELLE E DISCO CLUB PARADISO NON PASSANO IL TURNO

A lasciare, a un passo dalla finale del Mediolanum Forum sono Joėlle e i Disco Club Paradiso.

OSPITE 5° LIVE, LAZZA

Prima della seconda manche Lazza, primo ospite della serata, porta sul palco Panico, la sua ultima hit, e per l'occasione si esibisce con l'orchestra proponendo una nuova, bellissima versione.

LA SECONDA MANCHE

I sei cantanti rimasti in gara si sono esibiti con un’orchestra filarmonica di 30 elementi. A partire dagli Omini con Bitter Sweet Symphony' dei The Verve. Poi è la volta dei Disco Club Paradiso con Cuore Matto di Little Tony. Commenti tiepidi per i DCP che riescono comunque a coinvolgere il pubblico. Linda ha portato Running up that hill di Kate Bush, esibizione sicuramente viziata da un problema tecnico che comunque non ha cancellato un percorso fino ad ora assolutamente valido. I Tropea con 'Song to Say Goodbye' dei Placebo. A seguire i Santi Francesi con Sombody that i use to know di Gotye che raccolgono i commenti positivi di tutti i giudici. Beatrice Quinta si è esibita con Don’t Stop Believin dei Journey. Anche per lei pareri positivi.