X Factor 2021, dirittura d'arrivo emozionante, ultimo eliminato Erio. Baltimora salvo al ballottaggio

La semifinale diha stabilito i quattro finalisti per giovedì prossimo al, sono, ,esce ad un passo dalla gloria. Soloarrivava alla penultima tappa con due concorrenti (la band deed), mentre per gli altri giudici c’èra un rappresentante a testa (perperper). Cover e duetti di valore per stilare la classifica prima della serata finale. Consul palco del, artista veramente versatile, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo nel 2021 con il brano “Santa Marinella”. Hanno cantato “” (estratto dall'album “La Vita Veramente” di Fulminacci). Icon, cantautore, polistrumentista, compositore di colonne sonore, A lui la Targa Tenco come miglior opera prima nel 2016 per “La Fine dei Vent’Anni” e come miglior disco in assoluto nel 2018 per il suo secondo lavoro “Vivere o morire”. Il pezzo scelto è stato “”. Per il duetto diha cantato “”, brano che ha lasciato il segno all’ultimo Festival di Sanremo - certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche - del progetto nato nel 2011 dall’incontro tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.si è esibito con, uno degli artisti più singolari degli ultimi tempi il cui primo disco “At Least For Now” nel Regno Unito è stato insignito del prestigioso Mercury Prize nel 2015, per cantare assieme “”. Perduetto con “” di, tra i più importanti cantautori italiani. In carriera ha sempre riscosso consensi da critica e pubblico. Cinque volte vincitore della Targa Tenco, l’ultima delle quali nell’edizione di quest'anno come miglior disco in assoluto per il suo”.





SECONDA MANCHE CON LE COVER ASSEGNATE DAI GIUDICI

I cinque protagonisti rimasti in gara sono tornati su palco, chiamati da Ludovico Tersigni per l’esibizione delle cover assegnate dai giudici. Baltimora ha cantato “Altrove”, uno dei pezzi cult di Morgan, riproponendolo a suo modo; i Bengala Fire hanno unito le due epoche musicali creando un bel miscuglio tra “Sunny Afternoon”, brano manifesto dei The Kinks del 1967, e “Chelsea Dagger”, pezzo del 2006 dei The Fratellis; Erio ha proposto un capolavoro “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead del 1995. Fellow si è districato in una versione di “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine, secondo estratto dal celebrato album di debutto “Lungs”. gIANMARIA, nel suo percorso nel cantautorato italiano, si è messo alla prova con la grandissima “Alexander Platz”, brano scritto da Franco Battiato e portato al successo, con una interpretazione da Oscar da Milva. Al termine della manche, i voti ricevuti nel corso dell’intera puntata sono serviti per portare al ballottaggio gli ultimi due, Baltimora ed Erio per sottoporli al giudizio finale, che ha determinato l’eliminazione di Erio, dopo un lunghissimo discorso di Mika che con il suo voto ha deciso l'eliminazione.





IL MOMENTO DI MANUEL AGNELLI



Ad inizio serata Manuel Agnelli che ha presentato la sua "La profondità degli abissi”, brano in uscita sulle piattaforme digitali da giovedì 2 dicembre contenuto nella colonna sonora di “Diabolik”, il film dei Manetti bros. dal 16 dicembre al cinema. L'ha suonata con i Little Peaces of Marmelade.





A CHIUDERE COME SEMPRE HOT FACTOR





Dopo il Live Show, come di consueto, le riflessioni sulla puntata, sui risultati della gara, con Paola di Benedetto, una delle speaker di punta di Rtl 102.5, che è la radio partner di #XF2021. Scintille tra Emma e Manuel Agnelli nel commento sulla eliminazione di Erio.