A X Factor è lotta per il palco della finale. I giudici eliminano gli Omini

Dentro o fuori, senza possibilità di appello sia per i ragazzi sia per i 4 giudici Fedez - unico ad arrivare alla penultima tappa di questa avventura con due concorrenti - Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. A dirigere i tempi e le tensioni di questo appuntamento, Francesca Michielin, padrona di casa di #XF2022.

SEMIFINALE TRA COVER E DUETTI

La semifinale ha visto i cantanti impegnati in due manche di cover. La prima costituita da cinque straordinari duetti con altrettanti ospiti speciali: Baustelle con gli Omini che si sono esibiti sul celebre brano della band Charlie fa surf. Commenti positivi da parte di tutti i giudici che hanno apprezzato anche l'opportunità colta dalla band di uscire dalla loro confort zone, riuscendo a non scomparire di fianco ad una band così importante. Si continua con i Tropea che, nonostante i tanti ballottaggi, sono riusciti a raggiungere la semifinale. Sul palco con loro Donatella Rettore e la sua Lamette. Grande entusiasmo da parte del pubblico e dai giudici che ne apprezzano particolarmente la produzione e l'arrangiamento di un brano difficile da coverizzare. È il turno di Linda e Tiromancino con Per me è importante, brano bellissimo, suonato in acustico con Linda al pianoforte e Federico Zampaglione alla chitarra, che mette in risalto la sensibilità della concorrenza e tutto il suo mondo. Si procede con I Santi Francesi e i Come Cose e il brano Fiamme negli occhi. Fedez li definisce la cosa più forte di questa edizione, unica nota di demerito è sulla produzione molto simile all'originale. Chiude le esibizioni della prima manche Beatrice Quinta, accompagnata da Morgan e il brano La crisi. Inizio lento del brano con Morgan al pianoforte per poi scoppiare nella seconda parte.

ROUND DI GARA NUMERO 2

La seconda manche, con brani scelti dai ragazzi, inizia con Linda che porta sul palco Waves di Dean Lewles che ottiene la standing ovation del pubblico e l'approvazione dei giudici. L'unica nota negativa arriva da Rkomi che giudica il suo percorso limitato alla stessa direzione, senza uscire o tentare altre strade musicali. La seconda manche continua con i Tropea che portano Qualcosa di grande dei Lunapop con un arrangiamento stravolto rispetto all'originale. Anche per loro tanti commenti positivi da parte del pubblico e dai giudici. Si continua con Beatrice Quinta che propone Teorema di Marco Ferradini. Standing ovation anche per lei commenti positivi da parte di tutti e soprattutto da Fedez che la definisce la vera performer di questa edizione di X Factor. È il turno degli Omini che portano Song2 dei Blur. Nonostante la buona esibizione non c'è grande entusiasmo da parte dei giudici che non trovano originalità in ciò che hanno fatto, non uscendo mai dalla loro confort zone. Chiudono la manche i Santi Francesi che portano Whan You Were Young dei The Killers. Apprezzata anche questa esibizione che confermano la forza dei Santi Francesi.

Francesca Michielin richiama sul palco tutti i talenti per dichiarare l'eliminato della serata e i quattro concorrenti che si giocheranno la finale. I due concorrenti che andranno al ballottaggio sono definiti dalla somma dei voti delle due manche. Al ballottaggio, a giocarsi per l'ultima volta la finale, sono: i Tropea e gli Omini.

Gli Omini cantano My generation degli Who e i Tropea portano Asilo Republic di Vasco Rossi. Decisione ai quattro giudici che scelgono di eliminare gli Omini.