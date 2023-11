X Factor. I giudici hanno scelto i 12 talenti che saranno in gara, tra una settimana, ai Live

La sfida è apertissima, dopo la corsa delle Audition e dei Bootcamp ieri sera è andato in scena l’ultimo passaggio di selezione dei talenti. Fedez, Ambra, Dargen e Morgan hanno ristretto la rosa degli artisti da 5 a 3 e composto le proprie squadre che a partire da giovedì prossimo torneranno in gara sul palco di X Factor. La squadra di fedez con Asia, Sara e Maria è pronta per affrontare il primo Live. Fatta e finita anche il trio di Ambra con Angelica, Matteo e Gaetano. I vampirelli di Morgan Niccolò, SickTeens e Animaux Formidables volano dritti ai Live. Chiusa anche l’ultima squadra, con Dargen Andrea, Fabrizio e gli Stunt Pilots. Ma ripercorriamo i momenti degli Home Visit andati in onda ieri sera su Sky. RTL 102.5, la radio di X Factor, l’ha raccontata sui social.

COSA ABBIAMO VISTO: FEDEZ

Dopo essersi esibita con una cover di “Changes” di XXXTentacion, totalmente riscritta da lei ad eccezione del ritornello, Asia Leva agli Home Visit si confida con il suo giudice Fedez raccontandogli del suo periodo di depressione e di come la musica l'abbia salvata. Sara Sorrenti porta la sua versione di “Desert Rose” di Sting per provare a staccare un biglietto per i Live. Fedez dice che il progetto della concorrente sarebbe una sfida stimolante: la sceglierà in squadra con lui? Maria Tomba è molto emozionata e si esibisce cantando “Numb” dei Linkin Park. Fedez si aspettava di vedere la concorrente più sicura di sé, invece coglie in lei qualche fragilità vocale che non si aspettava di trovare. Maria riuscirà a convincerlo a portarla con lui ai Live?

HOME VISIT DI AMBRA

Gaetano De Caro è molto teso quando arriva davanti alla sua giudice Ambra agli Home Visit e canta una cover di “Hope There's Someone” di Anohni and the Johnsons. Quando confida ad Ambra di creare una “sovrastruttura” per proteggersi e per sentirsi più sicuro di sé, lei gli consiglia di lasciarsi andare. Angelica si gioca l'ultima carta prima dei Live con la rabbia: con “Iron Sky” di Paolo Nutini lascia andare tutte le sue emozioni, che arrivano forti e chiare e racconta la sua vita ad Ambra. Gli Isobel Kara propongono al loro giudice un'interpretazione originale de “Alla fiera dell'est” di Angelo Branduardi. Ambra lancia loro la sfida sulla loro messa in scena teatrale che potrebbe rischiare di distrarre dalla loro musica. E gli Isobel Kara la raccolgono, sarebbero infatti disposti a mettere da parte il loro lato puramente teatrale per concentrarsi principalmente sul produrre musica. Matteo Pierotti riscrive la fine di “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano e presenta il suo lavoro ad Ambra Angiolini . Il giudice apprezza molto che il concorrente riesca a trasformare in canzoni il suo coloratissimo mondo di concetti: questo è decisamente il punto forte del nostro Alieno.