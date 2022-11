Beatrice Quinta ai microfoni di RTL 102.5: "Ogni anno mi dico di essere una persona nuova, mai smettere di cambiare”

La concorrente di X Factor Beatrice Quinta ha affiancato Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice alla conduzione di W l’Italia. In diretta in radiovisione su RTL 102.5 un’ora di curiosità con la cantante di X Factor appartenente al roster di Dargen D’Amico.

Beatrice Quinta, 23 anni, è palermitana ma vive a Milano. Il suo vero nome è Beatrice Maria Visconti, il nome d’arte deriva dalla lettura del device Amazon Alexa. “Alexa leggeva la “V” del mio cognome come numero romano, quindi lo pronunciava “Beatrice Quinta”. Mi piace perché anche articolato in altre lingue suona sempre bene. Visconti è un bel cognome ma troppo serio per la mia personalità.” - ha raccontato in diretta su RTL 102.5.

Scelta da Dargen D’amico, la cantante ha esordito ai live con una cover di Cher grazie alla quale ha ottenuto l’approvazione del pubblico. Beatrice Quinta è un personaggio istrionico che, sul palco di X Factor, dalle audizioni ai live, si è distinta per la sua proposta artistica originale e sfaccettata. “Ogni anno mi dico di essere una persona nuova, mai smettere di cambiare” – ha confessato ai microfoni di W l’Italia.

Nella scorsa puntata, dedicata a MTV Generation, Beatrice Quinta ha portato in scena “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica. Pur restando fedele all’originale, la concorrente di Dargen D’Amico ha dato al brano quel tocco di unicità che la contraddistingue. Il risultato è un’esibizione riuscita che ha conquistato e stupito pubblico e giudici, permettendole di passare alla puntata successiva e consentendo al suo giudice di tornarsene a casa con il roster al completo.

Non è ancora stato svelato il brano che Beatrice Quinta presenterà nel corso del prossimo live show ma, in diretta su RTL 102.5, ha svelata una particolarità del look che domani sera sfoggerà sul palco di X Factor: “Nel mio look ci sarà qualcosa che brilla e indosserò i tacchi”. Beatrice Quinta, che si è presentata alle audition con il suo singolo “$e$$o”, dovrà sperare di superare la prova di domani per poterlo ripresentare live al pubblico del talent show di Sky.

È possibile rivedere W l’Italia con la speciale co-conduzione di Beatrice Quinta su RTL 102.5 Play.