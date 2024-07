Roberto Bolle a RTL 102.5: «Ho raggiunto i miei sogni e sono andato oltre. La mia ambizione è portare la danza anche al di fuori del teatro con eventi come OnDance, un’iniziativa per portare la danza a tutti»

Roberto Bolle è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l'Étoile ha raccontato in diretta in radiovisione il tour teatrale estivo del Gala "Roberto Bolle and Friends” e “OnDance”, la festa della danza che si svolgerà dal 4 all’8 settembre a Milano e di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale.

“ROBERTO BOLLE AND FRIENDS”, IL GALA DELLA DANZA DI BOLLE

“Roberto Bolle and Friends” è un viaggio attraverso la bellezza e la magia della danza. Ospite di RTL 102.5, Roberto Bolle, protagonista e direttore artistico del Gala, ha raccontato: «‘Roberto Bolle and Friends’ è lo spettacolo di Gala che porto in tour ormai da tanti anni. Ogni anno lo rinnoviamo nei contenuti e negli ospiti per presentare al pubblico sempre qualcosa di nuovo e diverso. Siamo già stati a Nervi e Ravello.»

Nello show, l'Étoile “gioca col fuoco” durante "Prometheus" - realizzato grazie alla collaborazione dell'omonimo Prometeon Tyre Group - l'assolo che mette in scena il mito del Titano Prometeo. L’impresa qui è rappresentata da una scenografia fatta di tubi sulla quale il danzatore si arrampica, si contorce, sinuoso e forte, fino ad arrivare al fuoco, reale, che ruba agli dei per condividerlo con gli uomini. Un pezzo di grande impatto e suggestione. «È un tour molto impegnativo ma molto bello, con location meravigliose. In 'Prometheus' c’è una struttura da contorsionista. L’idea è nata per fare qualcosa di diverso nel teatro di Siracusa, che è un teatro greco meraviglioso, e ci avevano chiesto un tema affine alla mitologia greca. Quindi è nata questa idea di Prometeo: un semidio che ruba il fuoco agli dei per darlo agli umani e per questo viene punito fino alla morte. Finisce in tragedia, ma l’idea è molto bella, così come l’evoluzione di questo personaggio», racconta.

In “Roberto Bolle and Friends”, accanto a Bolle, ci saranno i più importanti ballerini del mondo: «Gli amici arrivano da tanti teatri, i più importanti d’Europa, c’è anche Nicoletta Manni. Il tour è lungo e si sta tanto tempo insieme; si creano quelle dinamiche di gruppo da compagnia che non ci sono in teatro. Nasce un’intesa e un’amicizia più profonda. Si condivide la fatica ma anche la gratificazione».

Le prossime tappe di “Roberto Bolle and Friends” saranno il Teatro di Tharros (OR) il 12 luglio, il Teatro Greco di Siracusa il 14 luglio, Torre del Lago (Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini) il 17 luglio, le Terme di Caracalla di Roma il 19 e 20 luglio e, infine, le due ormai abituali date all'Arena di Verona il 23 e 24 luglio.

"ONDANCE": LA FESTA DELLA DANZA DI ROBERTO BOLLE

"OnDance" è un evento unico fatto di spettacoli dal vivo, incontri, serate danzanti, open class e workshop gratuiti di classica, contemporanea, tango, swing, street dance e oltre, per allievi e appassionati di tutte le età. Bellezza, cultura e divertimento dedicati agli amanti della danza e delle danze, per ammirare, divertirsi e stare insieme in una città trasformata in un’enorme dance hall all’aperto, accessibile a tutti. RTL 102.5 è la radio ufficiale. Ospite della prima radio d’Italia Roberto Bolle racconta l’iniziativa: «Torneremo a Milano con 'OnDance', tanti appuntamenti di open class, serate danzanti e talent, culminando in una grande festa finale in Piazza Duomo. Seguiteci, ci saranno tante novità che piano piano sveleremo. È una bellissima iniziativa per portare la danza a tutti, in modo molto accessibile. Non sono le persone che vengono in teatro, siamo noi che andiamo da loro».

LA STRAORDINARIA CARRIERA DI ROBERTO BOLLE

Roberto Bolle è uno dei più celebri danzatori italiani, riconosciuto a livello mondiale per la sua straordinaria tecnica e il suo carisma scenico. È Étoile del Teatro alla Scala di Milano e ha danzato nei più prestigiosi teatri del mondo. «Ho ballato alle Piramidi, al Colosseo, al Tempio di Agrigento, luoghi unici. Non saprei dire quale altro luogo mi manca, perché in quelli più iconici ci sono stato. Ho collaborato con tanti teatri fin da giovanissimo, riuscendo a portare la mia danza a tanti livelli. All’inizio vuoi solo ballare, il sogno è andare in scena e danzare; poi, piano piano, conoscendo anche il mondo del teatro, nasce l’ambizione di voler fare di più a livello teatrale. Per me è arrivata l’ambizione di portare la mia danza anche al di fuori del teatro con eventi come OnDance. Tutto cresce piano piano: i sogni che avevo da bambino non riflettono quello che faccio adesso; li ho raggiunti e sono andato oltre», racconta Bolle a RTL 102.5.