New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “AMOR” di Achille Lauro, “NEON” di Sfera Ebbasta e Shiva, "Mi rituffo nella notte" di Tiromancino e “BELLA DAVVERO” di Ultimo

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





Achille Lauro con “AMOR”

“Comuni Mortali” è il titolo del settimo, attesissimo album di Achille Lauro, in uscita oggi. Il nuovo lavoro che svela in pieno l’anima cantautorale di un artista dall’identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi. Da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5, la focus track dell’album, intitolata “AMOR”: un brano che racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati “abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”. I nuovi brani insieme ai grandi successi della sua carriera saranno live nelle due date sold out al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio e nei palazzetti, al via dal 4 marzo 2026 da Eboli per proseguire poi con doppia data a Roma, Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze.





Sfera Ebbasta e Shiva collaborano in “NEON”

Da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5, “Neon”, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta e Shiva, tratto dal joint album “Santana Money Gang” pubblicato a sorpresa lo scorso venerdì. Sfera Ebbasta e Shiva hanno annunciato anche “SMG - ONE NIGHT ONLY”, l’esclusivo evento live, prodotto da Vivo Concerti, che li vedrà protagonisti il 13 settembre 2025 a Milano - Fiera Milano Live. Una data unica, un palco per due. Sfera e Shiva uniscono la loro potenza di fuoco per dare vita a un’imperdibile notte a cielo aperto di musica e adrenalina: l’occasione perfetta per presentare dal vivo le 12 tracce di trap allo stato puro contenute nel loro primo album insieme, ma anche le hit tratte dal repertorio da solisti.





Tiromancino con "Mi rituffo nella notte"

Tiromancino ritornano con il nuovo singolo “Mi rituffo nella notte”, una canzone dal ritmo ipnotico e ammaliante, che da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il testo e la musica sono di Federico Zampaglione, che ha anche prodotto il brano assieme a Leo Pari e Simone Guzzino. La canzone ha degli echi “battistiani” e il testo è velato di ironia. «Questa canzone è nata di getto in una notte, dopo una discussione con mia moglie. Lei mi chiese arrabbiata: “che fai senza di me?”. Io l’ho guardata…poi le ho risposto d’istinto e in modo ironico “mi rituffo nella notte”. Un quarto d’ora dopo avevo in mano la canzone!» ha raccontato Federico Zampaglione. L’artista è atteso live con i Tiromancino per una tournée estiva in cui la band celebrerà i 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, il disco che li consacrò al grande pubblico.





Ultimo: “BELLA DAVVERO”

"BELLA DAVVERO", il nuovo singolo di Ultimo, prodotto da Juli, entra da oggi in alta rotazione su RTL 102.5. L’annuncio arriva sui social: “BELLA DAVVERO è il titolo della mia nuova canzone che uscirà venerdì 18 aprile. Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO”. Il singolo accelera la corsa verso la quarta estate consecutiva che vede il cantante grande protagonista della stagione live, con “ULTIMO STADI 2025 - LA FAVOLA CONTINUA…”, il tour già da record che partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio 2025.