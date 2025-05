Fabri Fibra: "Valerio Scanu? Non lo conosco, io attacco i personaggi, non le persone" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione della promozione di Che gusto c’è, il primo singolo (con Tredici Pietro) estratto dall'album Mentre Los Angeles brucia, in uscita il 20 giugno, Fabri Fibra ha commentato la sentenza definitiva che stabilisce che dovrà risarcire Valerio Scanu.

Ma facciamo un passo indietro.



Fibra-Scanu: cosa era successo

A inizio maggio Fibra, insieme alla sua casa discografica Universal Music Italia, è stato condannato a pagare 70 mila euro di risarcimento a Scanu per diffamazione, a causa di alcuni versi contenuti nella canzone “A me di te“, pubblicata nel 2013 all’interno dell’album “Guerra e Pace”.

La vicenda giudiziaria, durata ben dodici anni, è nata dalle parole contenute nel brano di Fabri Fibra, che prendeva di mira Scanu, all’epoca reduce dalla vittoria a Sanremo con “Per tutte le volte che... dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Il commento di Fibra

Quando gli è stato chiesto come avesse preso la sentenza definitiva con cui dovrà risarcire Valerio Scanu, Fibra al Corsera ha risposto: "Non ci sono tanti modi per prenderla: l’ho presa. Ma non penso sia una minaccia alla libertà di parola come ho letto, anzi è il contrario. Io sono stato liberissimo di dire quel che volevo dire, ma logicamente ci sono cose che portano a conseguenze. La mia domanda è: se sei un artista dici le cose perché le puoi dire o non le dici perché hai paura di pagare le conseguenze?".

Fibra ha detto di non aver sentito il collega: "Non lo conosco, non l’ho mai visto. Ma io non conosco nessuno. Per me è molto importante la distinzione fra l’artista e la persona: io parlo dell’artista, se ci sono degli attacchi sono sempre alla figura pubblica, che è esposta, come lo sono io. La mia intenzione è di confrontarmi con il personaggio, con le persone non mi interessa".

Fibra contro Sanremo

Per la cronaca, Fibra si è espresso anche sul Festival di Sanremo, non lesinando critiche:

"Sanremo vuole i rapper ma non vuole il rap, vuole la loro fanbase, ma non il motivo per cui sono seguiti, dice “portaci il tuo pubblico, ma vestiti bene, copriti i tatuaggi, possibilmente non rappare, canta”. Succede a tutti, ognuno deve pagare un prezzo per adattarsi al contesto".