Eurovision Song Contest 2025, domani la finale: ordine di uscita e anticipazioni

Si avvicina la finalissima di Eurovision Song Contest 2025, in programma domani sera.

Ieri è andata in scena a Basilea la seconda semifinale. Ad aggiungersi alle 16 nazioni già qualificate sono state Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta e Grecia.

Domani, sabato 17 maggio, la Grand Final, con Michelle Hunziker (sostituita a Striscia la notizia da Francesca Manzini) che condurrà insieme ad Hazel Brugger e Sandra Studer.

Eurovision 2025: quando canterà Lucio Corsi e perché ci sarà Topo Gigio

Per l’Italia, Lucio Corsi sarà il quattordicesimo a esibirsi sul palco del St.Jackobshalle con “Volevo essere un duro”. Insieme alla sua, durante la serata, ci saranno le performance degli altri 25 finalisti, 20 selezionati appunto durante le due semifinali, più il Paese ospitante, la Svizzera, e le altre nazioni “Big Five”: Spagna, Francia, Regno Unito e Germania.

Ricordiamo che per l'Italia lo spokesperson che annuncerà il risultato del voto della giuria nazionale sarà Topo Gigio, che a Sanremo aveva affiancato Lucio Corsi nella serata cover sulle note di “Il blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Eurovision Song Contest 2025: l'ordine di uscita della finale

1. Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter

2 Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lituania | Katarsis – Tavo Akys

6. Spagna | Melody – ESA DIVA

7. Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Regno Unito | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austria | JJ – Wasted Love

10. Islanda | VÆB – RÓA

11. Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie

13. Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italia | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro

15. Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Germania | Abor & Tynna – Baller

17. Grecia | Klavdia – Asteromáta

18. Armenia | PARG – SURVIVOR

19. Svizzera | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portogallo | NAPA – Deslocado

22. Danimarca | Sissal – Hallucination

23. Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francia | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Eurovision 2025: gli ospiti della finale

Tra gli ospiti dell'atto finale della 69esima edizione dell’evento non sportivo più seguito al mondo il beniamino di casa Nemo (primo artista non binario a vincere l’Eurovision), che un anno fa ha trionfato con “The Code”. A lui spetterà aprire e chiudere la serata, intonando anche il suo nuovo singolo “Unexplainable”.

Nel primo interval act spazio, invece, alle performance degli artisti svizzeri più ricordati e amati che hanno partecipato alla manifestazione. A esibirsi con “Io Senza Te”, un brano in italiano presentato nel 1981, primo anno in cui l’Italia era assente, saranno Peter, Sue & Marc, membri di un gruppo pop/folk di Berna che ha rappresentato la Svizzera alla kermesse quattro volte, arrivando quarto proprio nel 1981.

Ed ancora, la celebre cantante e conduttrice televisiva svizzera Paola, classe 1950, canterà il brano “Cinéma”, con cui si classificò quarta nell’edizione del 1980.

Poi sarà il turno di Luca Hänni (anche lui quarto a Eurovision 2019 a Tel Aviv), che intonerà la sua “She Got Me”. Infine, dopo l’apparizione durante la seconda semifinale, Gjon’s Tears – selezionato internamente dalla Svizzera per le edizioni 2020 e 2021 della manifestazione – canterà “Tout l’univers”.

A seguire un breve video celebrerà Cèline Dion, vincitrice dell’Eurovision 1988 con “Ne partez pas sans moi”, regina delle power ballad e cantante di “My Heart Will Go On”, secondo singolo più venduto di una donna nella storia e colonna sonora di Titanic.

Tra gli ospiti della serata anche i vincitori del televoto delle ultime due edizioni.

Non a caso, il secondo intervallo sarà una “battaglia” giocosa tra le due canzoni che più sono piaciute al pubblico europeo nel 2023 e 2024.

Il finlandese Käärijä con “Cha Cha Cha” e il croato Baby Lasagna con “Rim Tim Tagi Dim” si uniranno in un numero in collaborazione.