"Kamala is brat”: l'endorsement di Charli XCX alla candidata in pectore alla Casa Bianca"

Tra i fenomeni social dell’estate 2024 che hanno catturato l'attenzione globale c'è "brat". Lanciato dalla cantante britannica Charli XCX, “brat” è un termine, un’estetica, un meme che si è diffuso fino ad arrivare alla candidata in pectore alla Casa Bianca.



"KAMALA IS BRAT"

Prima di tutto, "brat" è il titolo del nuovo album di Charli XCX, un termine inglese che evoca l'immagine di una ragazza ribelle e indipendente, usato per descrivere una donna libera e anticonformista. Un trend che ha colpito - e in un certo modo unito - Millennials e Gen Z, raccontando di una gioventù libera, un po’ indisciplinata e emancipata. È stata proprio la popstar inglese a twittare "Kamala is brat", sottolineando che anche Kamala Harris incarna questo spirito. Quello di Charli XCX è un assist non di poco conto, un gesto che ha offerto alla candidata in pectore alla Casa Bianca l'opportunità di raggiungere immediatamente un pubblico giovane. La risposta sui social è stata incredibile, una diffusione che potrebbe influenzare significativamente il voto dei giovani americani a favore di Kamala nelle elezioni presidenziali, che hanno iniziato a considerarla una “brat girl”, una di loro. La potenza di questo gesto non è sfuggita alla Harris, che ha subito cavalcato l’onda. Infatti, l’immagine di sfondo dell’account X ufficiale della campagna elettorale “Kamala HQ” ha ripreso il colore verde acido della copertina del disco, che caratterizza tutta l’estetica del nuovo progetto di Charli XCX, e ha anche usato lo stesso font. Questo atteggiamento ha rafforzato l'immagine di Harris come una figura politica accessibile e in sintonia con la cultura pop moderna.

La potenza dell’appartenenza e la capacità di connettersi con il pubblico attraverso i social media, instaurando un legame immediato con le nuove generazioni, è diventata un elemento cruciale per qualsiasi politico contemporaneo. “Kamala is brat” dimostra come le icone pop e lo showbiz possano influenzare il voto americano, specialmente tra i giovani. Nonostante la raccolta di donazioni record in un solo giorno e l’endorsement di politici e rappresentanti democratici di rilievo, sembra che il tweet di una popstar (britannica, tra le altre cose) abbia dato una ben più forte spinta alla campagna elettorale di Harris.

ANCHE BEYONCÉ SOSTIENE KAMALA HARRIS, LA SUA "FREEDOM" È L’INNO UFFICIALE DELLA CAMPAGNA PRESIDENZIALE

Charli XCX non è l'unica pop star a sostenere Kamala. Anche altri artisti, tra cui Beyoncé, hanno espresso il loro sostegno. L'inno scelto da Kamala Harris per la sua campagna presidenziale è "Freedom" di Beyoncé. È diventato virale il video della sua prima uscita pubblica sulle note di questo brano. Anche il primo spot della campagna presidenziale della vicepresidente Kamala Harris, ora in corsa per la Casa Bianca dopo il ritiro del presidente Joe Biden, è accompagnato da “Freedom” di Beyoncé, un brano tratto dal suo album del 2016, “Lemonade.” "Scegliamo la libertà," dice Harris nel video.