New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “i like the way you kiss me” di Artemas, “Una vita fa” di Geolier ft. Shiva, “Filo spinato” di Gianna Nannini, "I Had Some Help" di Post Malone e Morgan Wallen, “Storie brevi” di Tananai e Annalisa

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ARTEMAS: SU RTL 102.5 “I LIKE THE WAY YOU KISS ME”

Da questa settimana è in rotazione radiofonica su RTL 102.5 "I Like the Way You Kiss Me" di Artemas. Questo brano, che ha riscosso un enorme successo su TikTok, ha rapidamente scalato le classifiche musicali mondiali, diventando un vero e proprio fenomeno virale. "I Like the Way You Kiss Me" si distingue per il suo ritornello accattivante e le melodie pop orecchiabili che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Artemas ha saputo catturare l'attenzione del pubblico, specialmente dei più giovani, grazie anche all'effetto trainante dei social media.

GEOLIER: IN RADIO “UNA VITA FA” FEAT. SHIVA

È in rotazione radiofonica su RTL 102.5 "UNA VITA FA", il nuovo singolo di Geolier feat. Shiva. Il brano, prodotto da Mace e Shune, parla di due persone che si conoscono da tempo e della consapevolezza che qualcosa nel loro rapporto non va perché, nonostante tutti gli sforzi, uno dei due vuole sempre di più. Il brano è estratto dal nuovo attesissimo album di Geolier, "DIO LO SA". Durante la serata di mercoledì 5 giugno, mentre i suoi fan ascoltavano in anteprima il nuovo album in Piazza Ciro Esposito a Napoli, Geolier ha fatto una diretta dallo Stadio Maradona di Napoli, in cui ha messo insieme in streaming alcuni tra i nomi più rilevanti del rap italiano, svelando in un modo del tutto originale la tracklist e i featuring di "DIO LO SA".

GIANNA NANNINI: IN RADIO CON “FILO SPINATO”

È in rotazione radiofonica "Filo spinato", il nuovo singolo di Gianna Nannini, estratto dall’album “SEI NELL’ANIMA”, uscito a marzo 2024 in formato digitale e fisico per Columbia Records/Sony Music Italy. Un’attrazione pericolosa muove e alimenta questo brano struggente. A cavallo tra modern jazz e pop raffinato, si snoda e riannoda una storia ossessiva e tormentata. Addii e ritorni, scelte sbagliate e parole non dette: da un lato l’amore carnale, dall’altro i tradimenti e le pugnalate alle spalle. La consapevolezza di non riuscire a evitarsi traccia una linea parallela alla coscienza di non avere futuro insieme: “Siamo legati dal filo sbagliato / Dal filo spinato”.

POST MALONE FEATURING MORGAN WALLEN IN “I HAD SOME HELP”

Da oggi è in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Post Malone "I Had Some Help" feat. Morgan Wallen. Il brano è stato scritto da Post Malone, Morgan Wallen, Louis Bell, Ryan Vojtesak, Ashley Gorley, Ernest Keith Smith e Hoskins, ed è stato prodotto da Louis Bell, Charlie Handsome e Hoskins (co-produttore). Il singolo, che sarà incluso nel primo album country di Post Malone in uscita quest'anno, arriva sulla scia dei set di Post Malone e Morgan Wallen allo Stagecoach Festival 2024 di Indio, in California. Sabato 27 aprile, Post Malone si è esibito per la prima volta allo Stagecoach con una scaletta di cover country e, durante l'esibizione, ha accolto come ospiti le superstar Brad Paisley, Sara Evans e Dwight Yoakam. Domenica, Post Malone si è unito a Morgan Wallen sul palco per il debutto dal vivo di "I Had Some Help" durante il live set sold out.

TANANAI E ANNALISA: IL NUOVO SINGOLO È “STORIE BREVI”

Dopo l’emozionante duetto all’Arena di Verona sulle note di “Tango”, Tananai e Annalisa collaborano sul nuovo singolo “STORIE BREVI”. Il brano è ora in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Scritta da Tananai e Annalisa, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione insieme allo stesso Tananai, “Storie Brevi” racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica. Il beat, protagonista della melodia fin dalla prima nota, immerge l’ascoltatore in un’atmosfera quasi sognante, come in un film della fine del XX secolo, con i protagonisti distesi su un prato di campagna in una calda giornata estiva.