“Again” di Pino Daniele: da oggi in radio il brano inedito che celebra l’avvicinarsi di due ricorrenze speciali

Oggi è stato pubblicato Again, il nuovo brano inedito di Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015. Prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, che ne ha scritto testo e musica, il pezzo intreccia il calore inconfondibile della sua voce con il suono unico della sua chitarra, regalando un ulteriore pezzo di musica ai suoi ascoltatori e mantenendo viva la sua straordinaria eredità artistica.

Again intreccia il calore avvolgente del timbro acustico di Daniele con sonorità elettriche, accompagnando chi lo ascolta in un emozionante viaggio alla riscoperta dell’anima artistica del cantautore napoletano, capace di rendere immortali le sue canzoni. Scritto nel 2009, questo brano intimo e autentico riflette l’approccio autobiografico che ha sempre caratterizzato Pino Daniele, trasformando emozioni e frammenti di vita in musica e parole. Con la sua straordinaria capacità di unire le radici partenopee al blues e alla world music, Daniele ha creato un linguaggio musicale universale, che in Again si manifesta in tutta la sua forza poetica. La chitarra inconfondibile e la voce calda e profonda si fondono, regalando un momento di pura emozione e ricordando a tutti l’immortale talento di un artista che continua a far vibrare il cuore di chi lo ascolta.

Again è stato prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, registrato tra il suo studio di Roma, il Blue Drag Studio, ed il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano.

LA PRESENTAZIONE ALLO STADIO MARADONA

Annunciato con un video teaser realizzato in esclusiva da DAZN in collaborazione con Warner Music, l’inedito Again è stato presentato in anteprima il 24 novembre scorso allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, poco prima della partita di campionato Napoli-Roma. Durante l’evento, l’ascolto del brano è stato accompagnato da un abbraccio collettivo dello stadio, celebrando il profondo legame tra Pino Daniele e la sua Napoli, una città che non ha mai smesso di sentirlo vicino.