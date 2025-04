Jennifer Lopez annuncia il suo nuovo tour mondiale: unica data in Italia il 21 luglio 2025

Jennifer Lopez, icona pop mondiale, a sorpresa è tornata sui social annunciando il suo nuovo tour mondiale: “Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025”.

L’artista riprenderà il tour interrotto nel 2024 per motivi personali e si esibirà in tantissime città come Istambul, Madrid, Barcellona, Bucarest e tante altre tra le quali anche Lucca. Il tour, infatti, prevede un’unica ed esclusiva data in Italia, al Lucca Summer Festival, nell’Arena Mura Storiche, il 21 luglio.





IL TOUR E I BIGLIETTI

Jennifer Lopez ha annunciato sui suoi social che il suo prossimo tour sarà un evento imperdibile. Sulla sua pagina "On The JLo", dove condivide novità professionali e personali, ha scritto: "Sarà una notte da ricordare". La cantante, pronta a tornare sul palco, promette concerti scatenati, come suggeriscono i teaser delle sue recenti esibizioni, pensati per chi ama ballare fino a notte fonda. "Sarà un'estate fantastica", ha aggiunto JLo, entusiasta di incontrare i fan.

Il tour mondiale partirà dall'Europa, con la prima tappa ad Antalya, in Turchia, il 1° luglio. Successivamente, la popstar si esibirà in Spagna e in altre città europee, come Bucarest e Varsavia. Il 21 luglio, si esibirà a Lucca, un evento unico in Italia. I biglietti per questa data saranno in vendita da venerdì 11 aprile su TicketOne.

I concerti offriranno sia posti in piedi che tribune numerate, per chi desidera una vista privilegiata. I fan avranno l'opportunità di ascoltare dal vivo i successi della carriera di dell'artista, e per molti sarà la prima occasione di ascoltare i brani del suo nuovo album This Is Me... Now, lanciato con un docufilm su Prime Video.





IL SUCCESSO DI JLO

Jennifer Lopez, definita l'“artista totale” per la sua carriera di cantante, ballerina e attrice, ha raggiunto numerosi traguardi e riconoscimenti. Ha venduto oltre 80 milioni di dischi, accumulato più di 15 miliardi di stream e ha quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Unica artista donna a raggiungere simultaneamente la vetta nelle classifiche musicali e cinematografiche, ha incassato oltre 3 miliardi di dollari al botteghino e accumulato miliardi di visualizzazioni tra musica e video.

Nel febbraio 2024, ha rilasciato il suo nono album, This Is Me... Now, il progetto più personale della sua carriera, che riflette i vent'anni di vita dalla sua precedente opera This Is Me... Then. Nel 2022, ha vinto il MTV Generation Award, celebrando la sua carriera sia in TV che al cinema, e ha ricevuto il premio per la miglior canzone con "On My Way" dalla colonna sonora di Marry Me.

Lopez ha ottenuto un grande successo anche nel cinema, con i suoi film recenti Atlas e The Mother, entrambi al primo posto su Netflix, e The Mother è diventato uno dei 10 film più visti di sempre sulla piattaforma. Il suo ultimo film, Unstoppable, ha raggiunto la vetta su Amazon Prime Video, mentre la sua performance in Kiss of the Spider Woman è stata acclamata al Sundance Film Festival. Il suo prossimo progetto, Office Romance, è in produzione per Netflix con Brett Goldstein.