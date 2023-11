X Factor 2023. Doppia manche e doppia eliminazione: lasciano lo show e tornano a casa Selmi e i SickTeens

Il primo a lasciare il palco di X Factor, dopo la famigerata giostra, è stato Selmi. Nella seconda manche hanno la peggio i SickTeens, assottigliando così la squadra di Morgan.

Super ospite del quarto Live una Annalisa da brividi, che ha portato per la prima volta dal vivo, sul palco di #XF2023, il suo nuovo singolo “Euforia”. Pronti a scaldare le ugole, la prossima settimana arriva a XF2023 Max Pezzali. RTL 102.5, la radio di X Factor, ha seguito -tra commenti e interviste- lo show all’interno della Suite 102.5.

DUE ROUND PER ALTRETTANTE ELIMINAZIONI

Quarto Live Show all’insegna del tutti contro tutti. La serata è partita con il momento della spettacolare “giostra” di X Factor, un medley unico che ha visto i concorrenti esibirsi senza soluzione di continuità con i brani più rappresentativi del loro percorso. La gara si è chiusa con la prima eliminazione della serata, quella di Selmi, talento nella squadra di Morgan. I nove cantanti rimasti in gara sono stati poi protagonisti di una manche speciale chiamata Car Songs: i giudici hanno scelto brani adatti a diventare colonna sonora dei viaggi. Il macro tema della puntata sono le canzoni da automobile, quelle che metti a tutto volume in auto e canti a squarciagola, aveva detto -ospite nel pomeriggio in The Flight, su RTL 102.5, Dargen D’Amico che per la sua squadra, ha scelto “Ironic” di Alanis Morissette per gli Stunt Pilots, “Spaccacuore” di Samuele Bersani per SETTEMBRE e “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni per Il Solito Dandy. Una manche che ha decretato il ritorno a casa anche per i SickTeens.