New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Baciami stupido” di Arisa, “44.SUMMER” dei BNKR44, “Fino all’alba” di Capo Plaza, “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ARISA TORNA CON “BACIAMI STUPIDO”

Arisa torna più romantica che mai con il nuovo singolo “Baciami stupido”, da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti. “Baciami stupido” vuole trasmettere un messaggio importante attraverso la manifestazione d’amore per eccellenza: il bacio. Il bacio è infatti quella magia capace di trascendere norme sociali, barriere di genere e di orientamento sessuale, celebrando l'amore universale in qualsiasi sua forma. L’atmosfera giocosa e spontanea del brano è lo sfondo di una riflessione più profonda sulla natura delle relazioni umane: l’amore non conosce limiti e azzera le nostre diversità. Il bacio diventa anche un potente simbolo di consenso, che rappresenta il rispetto e la comprensione reciproca tra i partner: è un momento di vulnerabilità e intimità, in cui entrambe le parti condividono volontariamente questa profonda espressione di affetto. Il brano è stato scritto da influenti autori della scena Italiana: Andrea Bonomo, Riccardo Zanotti, Pacifico e Simone Bertolotti.

BNKR44: IL NUOVO SINGOLO È “44.SUMMER"

I BNKR44 sono tornati e pubblicano il loro EP “44.SUMMER". Il progetto include tre brani inediti, fra cui il primo singolo “ESTATE 80” che sbarca in radio e farà ballare tutti durante quest’estate italiana. Dopo aver dominato le classifiche questa primavera con il brano sanremese “Governo Punk” (certificato Oro) e la super-hit “Ma che idea” con Pino D’Angiò, Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo si preparano a bissare il successo dei precedenti singoli con “ESTATE 80”. Il brano è già candidato ad essere uno dei tormentoni di quest’anno: synth anni ’80 nostalgici e accattivanti e un riff di chitarra che interpola l’indimenticabile hit “Figli delle Stelle” di Alan Sorrenti che ha incantato innumerevoli generazioni. “ESTATE 80” è un viaggio di sola andata per evadere l’ordinario, un ballo sul giradischi, un amore che arriva fino alle stelle, durante l’estate più calda che c’è. “ESTATE 80” è scritta e prodotta dai BNKR44 e co-prodotta da Fenoaltea.

CAPO PLAZA PUBBLICA A SORPRESA UN NUOVO SINGOLO INEDITO "FINO ALL’ALBA"

Fresco del successo del suo ultimo album “FERITE” (Disco D’oro), consacrando Capo Plaza uno degli artisti più importanti del mondo urban con 64 dischi di Platino e 37 Oro e importanti collaborazioni internazionali, è in rotazione radiofonica con il nuovo singolo "Fino All'Alba". Per la prima volta accompagnato da Takagi & Ketra, il duo di produttori con all'attivo un numero impressionante di hit, Plaza dà il via all’estate con il brano “Fino All’Alba”, una miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l'attenzione fin dalla prima nota.

COLDPLAY “FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE” È IL PRIMO SINGOLO CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM "MOON MUSIC"

È “feelslikeimfallinginlove”, il nuovo singolo dei Coldplay, da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. La band ha eseguito la canzone per la prima volta qualche giorno fa durante il concerto tutto esaurito al Puskás Aréna di Budapest. “Feelslikeimfallinginlove” è il brano che anticipa il loro attesissimo decimo album, “Moon Music” che arriverà nei negozi e in streaming il 4 Ottobre 2024. Moon Music, prodotto da Max Martin, è disponibile per il pre-ordine ovunque, con un numero limitato di edizioni autografate disponibili presso il Coldplay Store ufficiale, sul sito store.coldplay.com. I Coldplay tornano in Italia con quattro nuovi imperdibili appuntamenti il 12 e il 13 e il 15 e 16 Luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma.