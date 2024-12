Mimì a RTL 102.5: “Non ho ancora realizzato quello che è successo, ma non vedo l’ora di vedere cosa accadrà”

Mimì, vincitrice della stagione 2024 di X Factor, è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Carlo Elli, Carolina Rey, Charlie Gnocchi e Paolo Cavallone per raccontare la sua esperienza nello show e le sue sensazioni dopo la conquista del primo posto di ieri sera. Ai microfoni di RTL 102.5, la diciasettenne ha raccontato: «Mi sento davvero molto bene, un po’ stanca ma davvero bene. Non ho ancora realizzato, non mi è ancora arrivata la botta. So che sono successe tante cose ma ancora non ho realizzato. All’inizio faceva molto freddo ma poi ci siamo scaldati. Stare su quel palco mi ha dato molta carica anche per le mie esibizioni. È stata veramente una bella serata e, secondo me, è stata una vittoria per tutti. Siamo stati molto bene, Napoli ci ha accolto in un modo assurdo e stare sul palco tutti insieme è stato magnifico». In merito ai suoi progetti futuri, la vincitrice ha rivelato: «Ho iniziato a prendere sul serio la musica un anno fa circa, e ho corso molto. Adesso diciamo che camminerò velocemente, mi chiuderò in studio, farò molte cose e ho già delle idee e delle canzonette. Sono veramente molto emozionata di vedere cosa succederà».





La finalissima

Mimì, diciassettenne proveniente da Monza-Brianza, si è portata a casa la vittoria dell’edizione 2024 di X Factor con il suo inedito “Dove si va”, scritto da Madame. La concorrente, appartenente alla squadra di Manuel Agnelli, è stata l’unica donna ad arrivare in finale e ha conquistato tutto il pubblico, battendo gli altri concorrenti, appartenenti tutti alla squadra di Achille Lauro: i Les Votives si sono classificati secondi, al terzo posto i Patagarri e Lorenzo si è aggiudicato il quarto posto. «Penso di essere molto grata di aver avuto la possibilità di fare una cosa del genere a soli 17 anni. Manuel era molto molto felice per la vittoria e di vedermi in una luce più rilassata e tranquilla. Era molto contento del “salto di pazzia” che ho avuto sul palco perché durante il programma a lui dispiaceva che fossi molto timida e ieri invece non è stato così» ha aggiunto Mimì. La serata conclusiva di X Factor è stata ricca di sorprese e colpi di scena, come l’esibizione di Robbie Williams e quella di Gigi D’Alessio, la performance di Paola & Chiara e la sorpresa di Antonino Cannavacciuolo.