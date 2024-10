Manuel Agnelli a RTL 102.5: “Il mio intento a X Factor è seguire il talento dei concorrenti”

L’artista è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare la quinta puntata di X Factor. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «La puntata di stasera sarà ricca di momenti delicati, ma ci sono abituato e se ti prendi questa responsabilità è giusto portarla fino infondo. Di sicuro non sono la persona che ero al primo anno, ho imparato a riconoscere tutti i lati del programma, differenziando ciò che vedono tutti da ciò che vede una persona che fa meno edizioni. Io sono alla sesta edizione e alcune scelte le faccio anche in previsione di ciò che avverrà nel programma o scommettendo su alcuni concorrenti, pur sapendo che alcune cose non le puoi programmare. Stasera si capirà qualcosa di più della mia squadra, il mio intento però è sempre stato seguire il talento: se vedo una persona che ha grandissimo talento e magari non è vicina al mio gusto, penso ormai di avere la competenza per poterla aiutare».





Il rapporto con i concorrenti

Nella puntata di stasera, Manuel Agnelli dovrà riempire le quattro sedie disponibili per comporre la sua squadra e, durante The Flight, ha aggiunto qualche particolare: «Quest’anno è ancora più difficile perché i concorrenti sono quattro e non cinque, come gli scorsi anni. Non sembra, ma un concorrente in più ti offre maggiori possibilità di scelta più avanti, mentre adesso sei costretto a prendere delle decisioni prima. Da quattro poi ne restano tre per i live. È importante per noi giudici capire che non stai rovinando la vita o la carriera di qualcuno se non lo scegli. È una gara e i concorrenti si devono abituare anche alle critiche, ma le cose che noi diciamo, rispetto alle critiche che riceveranno là fuori, sono comunque abbastanza soft. Li stiamo preparando alla vita reale, ma il nostro approccio è comunque tranquillo. Con il tempo impari anche a fare solo il loro interesse, adattandoti esclusivamente a loro».





Il legame tra i giudici

Come Achille Lauro, anche Manuel Agnelli ha ribadito il bel rapporto che si è creato tra i giudici e Giorgia: «Per ora abbiamo visto insieme una sola puntata, però ci siamo visti più volte al di fuori tutti insieme e ci siamo trovati anche separatamente. Per esempio, sono andato al Forum di Assago a vedere Achille Lauro, ieri ho visto Paola e abbiamo cenato insieme e stasera noi giudici andiamo da Jake per una cena e vediamo la puntata insieme. Ce la stiamo godendo e deve continuare così. Ognuno di noi ha una personalità ben precisa al tavolo ed è giusto che siano diverse. Ciascuno esprime un parere differente, io per esempio sono un appassionato di rock e gli altri hanno magari gusti diversi e questo serve per creare discussione e confrontarci».