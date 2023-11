Al via i live di X Factor 2023: i primi eliminati sono Gli Animaux Formidables della squadra di Morgan

Gli Animaux Formidables della squadra di Morgan sono i primi eliminati da X Factor 2023. ASIA della squadra di Fedez supera il ballottaggio ed è salva. Verdetto che non ha avuto bisogno dell'opinione finale del pubblico a casa dato che gli altri tre giudici, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico hanno tutti votato per l'eliminazione del gruppo appartenente alla squadra di Morgan. Rtl 102.5 è la radio ufficiale di X Factor e tutto lo show è stato seguito in diretta all'interno del programma "Suite 102.5" con interviste dei concorrenti protagonisti e coinvolgimento degli ascoltatori. Infine E' stato annunciato il prossimo super ospite di giovedi prossimo: l'artista romana Elodie calcherà il palco dell'X Factor Arena.

LA GRANDE NOVITA' DI QUEST'ANNO

Francesca Michielin dal palco dell’X Factor Arena ha annunciato una straordinaria novità: il ripescaggio di un concorrente tra 4 giunti fino ai Bootcamp e o agli Home Visit. I loro nomi sono: Alice Tombola, Astromare, Anna Castiglia e Manifesto. Sui social ufficiali dello show Sky Original prodotto da Fremantle, si è aperto il sondaggio che consentirà al pubblico di esprimere la propria preferenza fino alle ore 12 di oggi, venerdì 27 ottobre. I 2 più votati si sfideranno nell’incipit del secondo Live e sarà il pubblico a decidere chi avrà la meglio e andrà a prendere il posto dell’eliminato.

ANIME PARALLELE, IL NUOVO ALBUM DI LAURA PAUSINI A XF2023



Ospite del primo Live l'artista internazionale che apre la sua esibizione con un medley di alcuni dei suoi successi più amati, Tra te e il mare, Resta in Ascolto, Il Primo Passo sulla Luna, Durare. Laura Pausini arriva sul palco della X Factor Arena nell’immediata vigilia dell’uscita di “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre, il suo nuovo progetto discografico che racchiude in 16 brani le storie di diverse persone e celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro, che percorrono strade parallele senza incontrarsi ma rispettandosi nella reciproca diversità.