Rtl 102.5 è la radio ufficiale di X Factor 2024: ecco le novità

Una nuova stagione piena di sorprese, quella che attende il pubblico del più celebre talent show musicale firmato da Sky! X Factor torna sugli schermi delle tv (in streaming anche su Now) da giovedì 12 settembre. Tanti i volti che, a partire dalle audizioni, si avvicenderanno davanti al tavolo dei giudici, anch’esso ricco di novità; fino ad arrivare alla finalissima che, per la prima volta nella storia internazionale del format, si svolgerà in esterna, in Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Una nuova presentatrice

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima la prima ora dell’episodio numero 1. La prima, dirompente, novità: il cambio alla conduzione. Francesca Michielin lascia il testimone a una bravissima Giorgia. La cantante, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, evidentemente non ha bisogno di presentazioni. Suo il ruolo di introdurre e chiudere le serate, ma anche di spronare e consigliare i ragazzi nel backstage fino al secondo prima del loro ingresso sul palco e subito dopo l’esibizione.

Ficcanti e a tratti ironici i suoi commenti che accompagnano gli aspiranti concorrenti nel corso delle audizioni.

I nuovi giudici

Anche il tavolo dei giudici viene profondamente rinnovato nella nuova edizione, con tre new entry pronti a confrontarsi con il pubblico e i giovani talenti: Achille Lauro, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana, protagonista del mondo Urban-street, ma anche icona glam, punk—rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo; Jake La Furia, artista sorprendente e rapper dalla carriera ormai lunga quasi 25 anni (con i Club Dogo prima e solista poi); Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e dj, nota soprattutto per i suoi successi discografici con la sorella Chiara (con cui ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte), insieme alla quale sono tornate sul palco di Sanremo 2023 presentando il brano Furore e facendoci ballare quest’estate con la canzone Festa Totale.

Apprezzatissimo ritorno in giuria anche per Manuel agnelli, cantautore, musicista, produttore e fondatore della rock band Afterhours; giudice ormai arricchito da un’esperienza di 5 edizioni vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria.

A loro, come per ogni edizione, si sommerà il “quinto giudice” (anzi, un vero e proprio “Senato”, come lo ha definito Achille Lauro nel corso delle puntate): il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano.

Il percorso dei concorrenti

Come annunciato, si comincia giovedì 12 settembre (poi il 19 e il 26) con le prime tre puntate: le audizioni, in onda alle 21:15 su Sky uno e in streaming su Now. In questa fase i ragazzi si presenteranno ai giudici e al pubblico con brani inediti o cover, cimentandosi con i generi più vari. Lo scopo: ottenere i tre fatidici sì fondamentali per proseguire il proprio percorso. Per la prima volta, da quest’anno, i giudici avranno in mano anche un ulteriore strumento: l’X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno, per concedergli la possibilità di accedere direttamente al Bootcamp con la certezza di averlo nella propria squadra.

Dopo i Bootcamp (il secondo livello in cui ogni giudice troverà gli 11 artisti che avrà scelto nel proprio team), sarà la volta delle Home Visit, l’ultimo livello prima dei Live - l’appuntamento carico di tensione - atteso per giovedì 17 ottobre. Quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice che, negli ultimi serratissimi momenti, si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale.

Infine, sarà il momento dei Live Show dal teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. Ultima novità dell’anno, la finalissima: appuntamento giovedì 5 dicembre per l’attesissima Finale evento a Napoli, in Piazza del Plebiscito: un evento co-organizzato con il Comune di Napoli, ricco di ospiti e spettacolo, in uno dei luoghi più amati e visitati del Paese.

La partnership con RTL 102.5

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.