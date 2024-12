Robbie Williams in diretta su RTL 102.5 prima della finalissima di X Factor a Napoli. Ecco cosa ha detto...

E' il più atteso. Una vera star. Robbie Williams, stasera, sarà il super ospite di X Factor, che giunge alla finalissima in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. RTL 102.5, come ogni anno, vi racconta il programma musicale di Sky con collegamenti in diretta con Matteo Campese e Jessica Brugali.

ROBBIE WILLIAMS IN DIRETTA SU RTL102.5

A sorpresa in Protagonisti, su RTL 102.5, arriva proprio Robbie Williams per presentare anche "Better Man", il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera. Robbie William, intervistato da Matteo Campese, dice:

E tutto fantastico, questi posti così belli esistono solo qui. Brava Italia, qui la musica ha un posto importante nel cuore delle persone ed X Factor resiste da tanti anni. Tanti progetti ho in questo periodo: vorrei comprare una squadra di calcio! Ma se volete una carriera da illustratore ci sono





OCCHI PUNTATI SULLA FINALISSIMA

Conto alla rovescia per la finalissima di X Factor, che questa volta (non era mai accaduto prima) si svolge all'aperto. Quindi lontano dagli studi televisivi. La location è quella delle grandi occasioni: piazza del Plebiscito a Napoli, che stasera ospiterà ben sedicimila persone.

Oltre ai quattro finalisti, la conduttrice di questa edizione Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, è atteso anche Gigi D'Alessio.

