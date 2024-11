X Factor 2024. Al terzo live è stata eliminata El Ma

PRIMA MANCHE

Per il terzo Live show tutto da ballare ad aprire le danze è stata Mimì, il suo giudice Manuel Agnelli ha scelto per lei una cover di 'I will survive' (nella versione dei Cake), straordinaria canzone di Gloria Gaynor che ha fatto ballare intere generazioni. E Mimì incassa tutti giudizi positivi (siamo certi non sia a causa della Katana con cui si è esibita). Al tavolo prende la parola Achille Lauro, che ha assegnato a I PATAGARRI la leggendaria 'Stayin’ Alive' dei Bee Gees. Anche in questo caso applausi dagli altri giudici.

Bellissima e stasera con un trucco scintillante, Paola Iezzi, è rimasta con un'unica artista in squadra: LOWRAH. Per lei ha scelto 'All That She Wants' degli Ace Of Base, super hit degli anni ‘90. Premiata da tutti per il fatto di essere un artista completa, che canta e balla, piccolo distinguo da parte di Jake che ha suggerito come quella di stasera non sia proprio la migliore esibizione.

La parola passa a Jake La Furia, che ha lanciato i suoi The Foolz sul palco di XF18 con 'Hot Stuff', uno dei capisaldi della musica dance di Donna Summer.

A chiudere la prima manche è Danielle, Manuel gli ha affidato Salirò di Daniele Silvestri. Artista divisivo, l’ha definito Giorgia; giudizio diviso a metà per Jake e Paola che apprezzano il timbro di voce di Danielle ma nell’esibizione ritengono non sia riuscito a dare il meglio. Qualche problema con la voce, anche il giudizio di Lauro ma da parte del giudice plauso alla scelta del pezzo e alla voce così unica.

Il televoto ha decretato alla fine che l’artista meno votato è proprio Danielle.

SECONDA MANCHE

Apre il secondo round di nuovo Manuel Agnelli che per i PUNKCAKE ha scelto uno dei grandi successi di Rod Stewart 'Do Ya Think I'm Sexy': sorprendenti, unici, il plauso è unanime. Hanno carattere e hanno l’X factor ha rivendicato Agnelli. La settima concorrente è El Ma, Jake le ha affidato un successo della regina del pop, Madonna, Hung Up. E’ il momento del 16enne Lorenzo Salvetti, Lauro lo ha lanciato in una cover di 'Non succederà più', evergreen della "coppia più bella del mondo" Claudia Mori e Adriano Celentano. Nella squadra di Jake La Furia Francamente ha portato una sua versione di 'L'amour Toujours', hit mondiale del 'Capitano' Gigi D’Agostino. Per Les Votives Lauro ha scelto 'You Make Me Feel (Mighty Real)' di Sylvester, vero inno immortale della discomusic

Il secondo artista meno votato è El Ma, per lei è la seconda volta al ballottaggio. I giudici non hanno trovato una decisione e si è andati al Tilt, la parola è tornata al pubblico a casa. Alla domanda "Chi vuoi salvare?" la risposta è stata El Ma.

TANANAI OSPITE DEL TERZO LIVE

All'X Factor Arena è approdato lo spettacolo di Tananai, ospite del terzo Live: il “golden boy” della musica italiana è la definizione che ne ha dato Giorgia. Da Tananai una performance pensata appositamente per X Factor - il suo nuovo e secondo album in studio 'Calmocobra' che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti. Dopo due date a Milano completamente sold out, Tananai continua il suo tour nei palasport italiani per tutto il mese di novembre, fino al 3 dicembre.