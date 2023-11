X Factor 2023. Al terzo live esce Gaetano De Caro, salvi gli Stunt Pilots

Nell’ultima chance per non essere eliminati dai Live di X Factor 2023 i due talenti al ballottaggio -Gaetano De Caro e gli Stunt Pilots- portano i propri cavalli di battaglia. La giuria ha eliminato Gaetano e salvato Gli Stunt Pilots. La band del roster di Dargen D’Amico ha scelto come cavallo di battaglia una energica versione di Kiss di Prince, mentre il cantante nella squadra di Ambra Angiolini ha optato per un grande classico, Pensiero Stupendo di Patty Pravo. Ad andare dritti all’appuntamento della prossima settimana invece sono stati Selmi, Il Solito Dandy, Sarafine e i Sickteens. Annalisa sarà ospite al quarto live di X Factor 2023. RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor e tutto lo show è stato seguito in diretta all'interno del programma "Suite 102.5" con interviste dei concorrenti protagonisti e coinvolgimento degli ascoltatori.

COLAPESCE-DIMARTINO

Musicisti e autori multiplatino tra i più apprezzati e innovatori della scena musicale italiana contemporanea, Colapesce Dimartino, ospiti ufficiali del 3° Live Show di #XF2023 dedicato alla “musica ribelle”, quella che ha saputo stimolare riflessioni e dibattito segnando la storia della musica, tra politica e sociale, hanno aperto la puntata con un medley delle loro mitiche “Musica Leggerissima”, con cui nel 2021 hanno sbancato tutte le classifiche, e “Splash", con cui a Sanremo 2023 hanno vinto sia il Premio della Critica Mia Martini che il Premio Lucio Dalla.