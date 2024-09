Achille Lauro a RTL 102.5: “A X Factor vedrete divertimento e tanti grandi talenti”

Achille Lauro è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare la seconda puntata di X Factor 2024, in onda questa sera su Sky Uno. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «Io e gli altri giudici ci siamo trovati e abbiamo visto la prima puntata insieme, ci siamo ammazzati dalle risate e abbiamo notate che c’erano tempi comici molto importanti. Ognuno ha una propria identità molto forte, non c’è per niente competizione tra noi, anzi siamo come degli amici che si divertono con i ragazzi, dando dei consigli e rispettando i ragazzi, che stanno facendo un bel percorso ed è un momento importante della loro vita». In merito alle riprese delle prime puntate ha aggiunto: «Abbiamo visto circa 130 ragazzi alle Audition e quasi non bastava il tempo che avevamo. Poi ci saranno i Bootcamp e gli Home Visit, prima di arrivare ai Live. Gli Home Visit secondo me sono la cosa più difficile perché rimangono quattro concorrenti per squadra che hai scelto e ne devi eliminare solo uno. I “no” comunque servono a tante grandi carriere, che partono dall’essere esclusi e dal senso di riscatto ed è giusto contemplare il fatto che magari non ce l’hai fatta in questa occasione ma domani sarà il tuo turno. In generale, anche per questa puntata, Il tono è sempre lo stesso, divertimento, tanti grandi talenti e molti ragazzi, sempre con grande rispetto per tutti».





Il nuovo singolo di Achille Lauro

Durante The Flight, il cantante ha presentato anche il suo nuovo brano dal titolo “Amore disperato”, un inedito a cui è molto legato e che racconta una storia vera, di un amore incondizionato, vissuto direttamente dall’artista: «A differenza di altre canzoni, questa mi smuove dentro qualcosa. Riguarda una situazione abbastanza recente della mia vita. Non è una classica canzone d’amore perché va oltre l’amore: è un legame consapevole, pulito e non è la classica canzone d’amore “disperata”, al contrario del titolo, dove non c’è sofferenza, ma consapevolezza e maturità. In generale, credo che raccontare la propria storia e le esperienze personali sia più facile che inventare, perché hai tutti i dettagli da poter utilizzare e mi risulta molto semplice. Per me tutelarsi nelle canzoni è sbagliato, devi dare tutto».