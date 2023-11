X Factor 2023: tutto pronto per i Live! L'ospite della prima puntata è Laura Pausini

Finalmente, il momento tanto atteso è arrivato: X Factor 2023 è pronto a fare il suo ritorno. Giovedì 26 ottobre, sul palco dell’X Factor Arena, inizieranno i Live di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Dopo un sentito e complesso percorso di selezione, la giuria di X Factor, composta da Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico, è pronta ad un nuovo viaggio attraverso il talento dei dodici concorrenti. A condurre lo show, con il suo talento comunicativo, anche quest’anno sarà Francesca Michielin. I Live Show di X Factor 2023 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8. Inoltre, gli ascoltatori potranno seguire tutte le fasi dello show grazie a RTL 102.5, la radio ufficiale di X Factor.

Torna anche quest’anno il Daily - l’appuntamento quotidiano che accompagna i Live e racconta giorno per giorno il lavoro di giudici e concorrenti - e l’AnteFactor, che in pochi minuti permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena.

LE QUATTRO SQUADRE

Dodici talenti eterogenei e rappresentativi della scena musicale attuale, divisi in quattro squadre, compongono lo speciale roster della nuova edizione dello show Sky. La novità di quest’anno sarà lo strettissimo contatto che i concorrenti avranno con loro giudici, impegnati in ogni fase, dalla selezione alla creazione delle performance. Fedez guiderà una squadra interamente composta da artiste femminili: ASIA, SARAFINE e Maria Tomba. Ambra Angiolini schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro. Dargen D'Amico porta con sé i Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy, mentre Morgan guiderà gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.

Fin dal primo Live Show, il meccanismo della competizione prevede due manche, in cui concorrenti si esibiranno con cover di brani musicali italiani e internazionali. Nelle settimane seguenti, torneranno manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

LAURA PAUSINI È L’OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA

Anche quest’anno, a completare lo show, grandissimi ospiti si alterneranno sul palco dell’X Factor Arena. Ad inaugurare la nuova edizione sarà Laura Pausini, pop star internazionale – vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, di un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, oltre a una nomination agli Oscar® – che presenterà in anteprima sul palco dell’X Factor Arena il suo nuovo disco “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27.