Francesca Michielin e lo spoiler su X Factor: "Ho visto le prove di Elodie, stasera una performance unica..."

Preparatevi al secondo live di X Factor, che torna stasera. I colpi di scena sono assicurati. RTL 102.5, come sapete, è la radio ufficiale dello show di Sky.

"Una giuria complicata quest'anno. Io e Morgan ci vogliamo bene, facciamo due chiacchiere prima del programma". Francesca Michielin è ospite di The Flight per parlare di X Factor, che torna stasera con i live.







L'ARRIVO DI ELODIE

"Questa sera super ospite Elodie. Non avete idea della sua performance, ho visto le prove e sarà davvero una grande emozione", dice la Michelin. "Altro non so. Non posso dire nulla".





L'ARRIVO DELLA BUSTA

"Il momento più complesso è l'arrivo della busta. Aria fritta", dice. "Quel programma, X Factor, ha una sua liturgia. E poi quei 200 secondi...". La Michelin, in studio con Matteo Campese e La Zac, regala agli ascoltatori tutte le emozioni di X Factor, che entra nella fase più bella. Quella dei live.





"NON SONO SOLO CONDUTTRICE, RIVIVO LE EMOZIONI SU QUEL PALCO"

La Michelin riavvolge il nastro e ricorda anche la sua partecipazione a X Factor. "Non sono in quel palco solo a condurre ma vivo quello che ho vissuto anche io. A tutti loro auguro di trovare la propria strada", racconta. E poi lo spoiler: "Stasera ci sarà un ripescaggio", annuncia la Michelin.

Prima di lasciare gli studi di RTL 102.5 parla anche di Mahmood e della sua esperienza ad X Factor. "E' stato ripescato e poi eliminato, ma la musica continua", conclude la Michelin commentando in onda il brano del vincitore di Sanremo.