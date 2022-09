I quattro giudici di x Factor a RTL 102.5, Fedez, ho sempre avuto voglia di tornare li'...

I 4 giudici della nuova edizione di X Factor arrivano in studio a RTL 102.5, ospiti di The Flight con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Due ore in radiovisione per presentare la nuova edizione del programma. Rkomi, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico sono prontissimi. Emozionati. Carichi. Stasera si parte. "Ci dobbiamo aspettare un programma rinnovato con i ragazzi che si presentano e 4 giudici decidono se possono o meno esserci...", dice Dargen D'Amico che rompe il ghiaccio.

PROMOTER DOC

I 4 giudici hanno fatto volantinaggio in piazza Duomo per presentare la nuova edizione, un'iniziativa singolare e abbastanza simpatica. "Erano tutti stranieri", precisa Ambra. Si ride, si scherza. "Il quinto giudice è il pubblico", assicura Dargen D'Amico. Quindi, sicuramente, non mancheranno grandi sorprese. "Siamo con i dj più belli di Cologno Monzese", scherza Dargen. E tutti sorridono. Poi parla Fedez. "Ho sempre avuto voglia di rifare X Factor, appena me l'hanno chiesto ho detto sì. Ho fatto da guida a loro? Non so, non sono un cattivo maestro", risponde il rapper. "Si lavora tanto durante le puntate". E Ambra aggiunge: "All'inizio eravamo logorroici".

I GIUDICI DI X FACTOR UNITI DA UN GRANDE FEELING

C'è molto feeling tra i quattro giudici, guidati sapientemente da Fedez (il suo ritorno è molto atteso). "Si parte che andiamo a cena fuori, insieme tutti e quattro. Quando sono con loro il resto scompare": D'Argen D'Amico non perde l'humor. Ma è vero che i giudici stanno cercando una pop star? “All’inizio cerchiamo talento e buone voci”, dice Rkomi. “Devono saper ascoltare le sonorità, avere un buon linguaggio”. Fase live, cosa ci sarà? Fedez risponde chiaro: “Almeno una band a testa. Punto”. A sorpresa arriva anche Francesca Michelin, nuova conduttrice di X Factor. “Sta andando bene, sono felice di questa avventura. Ho riso come una pazza. Siamo una bella squadra”, racconta. Dieci anni fa la sua vittoria. “Mi emoziona tanto essere lì, per me è un privilegio. Tutto mi riporta a quel giorno lì, quando ho vinto”, continua La Michelin. Che non si sbilancia. “Mi sono arrabbiata con la scelta di uno dei giudici, Mirko”, dice ancora. “Non riesco a essere fredda e distaccata. Poi scrivo su Instagram ai concorrenti per sapere come stanno…” Si volta pagina e si parla di dei concorrenti. Anticipazioni bomba. “Odio quelli che portano Adele, perché non hai capito niente: impossibile farla meglio di lei”, dice Fedez. Molti l’hanno portata alle audizioni. “Non me lo ricordo”, dice scherzando Dargen D’Amico.

LE EMOZIONI PROVATE A X FACTOR DAI GIUDICI

Musica e emozioni. “Mi sono molto emozionato in questa prima fase di audition. Ho avuto modo di sperimentare nuove emozioni. Le canzoni che sono arrivate a noi hanno contemplato la nostra umanità”, dice Dargen D’Amico. Anche Ambra racconta di aver vissuto tantissime emozioni durante i live. “Primo impatto terrificante, non è facile dire no all’inizio. Non ho dormito la notte, cercavo conforto ed ho dovuto fare da sola. E’ tosta stare lì”, racconta Ambra. “Ma sono anche io alle prime armi di questo programma. Quello che riesco a dare è molta comprensione, vincerà solo uno”, aggiunge Dargen. “Tutti severi”. Ma il giudice per antonomasia è Fedez. Che in radiovisione a The Flight aggiunge: “Dargen è intraprendente. Pronto per i live. Molto bravo e dinamico”. Adesso è presto per annunciare la vittoria. Poi Fedez dice di essere pronto a vincere, Rkomi pensa che possa trionfare Ambra. Che sostiene, invece, che possa vincere Mirko (Rkomi). E Dargen? Inizia a parlare a lungo e i suoi colleghi giudici scoppiano a ridere. Alle audition, come lo scorso anno, ci saranno tanti concorrenti pronti a portare gli inediti. “Non aiuta a capire chi hai davanti, grazie a Fedez ho imparato a preferire la cover”, racconta Rkomi. “Non c’è un paroliere come Anastasio quest’anno”, aggiunge Fedez. “ “E’ difficile dire no. Non è semplice”, precisa Rkomi rispondendo alle domande di Paola Di Benedetto durante The Flight. “L’ho vissuta tanto, sono molti ragazzi”. Poi arriva lo spoiler di Fedez: “Ho sposato una coppia”. Che significa? Non aggiunge altro. Cresce la curiosità.