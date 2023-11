Asia dice addio a X Factor 2023. Nel secondo Live, il pubblico da casa ha decretato il rientro in gara degli Astromare

Pronto il verdetto del secondo Live di X Factor 2023: Asia va per la seconda volta al ballottaggio e stavolta non ce la fa. E’ lei la seconda eliminata dello show, X Factor le raccomanda però “Asia non smettere di inseguire il tuo sogno”. La serata si chiude in bellezza con l’annuncio del super ospite del terzo live 2023, la prossima settimana sul palco Colapesce & Dimartino. Rtl 102.5 è la radio ufficiale di X Factor e tutto lo show è stato seguito in diretta all'interno del programma "Suite 102.5" con interviste dei concorrenti protagonisti e coinvolgimento degli ascoltatori.

ELODIE, CHE FORZA!!

La regina indiscussa del pop italiano è la seconda super ospite della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Sul palco ha portato tutta la carica del nuovo sorprendente progetto dalle sonorità club Red Light, con un medley della title track del Clubtape e del singolo A fari spenti. “Questo teatro si sta per trasformare in un dancefloor e io sto per fangirlare pesantemente, perché sta per salire su questo palco un’artista straordinaria!” così la conduttrice Francesca Michielin ha introdotto Elodie.