X Factor 2022. Nella serata degli inediti, al quarto Live, lascia Lucrezia. Sul palco sorpresa Cattelan

La puntata più attesa, quella degli inediti per i talenti di X Factor. Un pezzo personale dunque, che più si avvicina a ciò che sono artisticamente e alla proposta artistica futura. Una sola manche che ha visto i ragazzi schierati uno contro l'altro per decretare una classifica. Una classica svelata in diretta (per la prima volta sono stati mostrati i dati del televoto). A sorpresa, e accolto calorosamente del pubblico, la 4a puntata è stata aperta da Alessandro Cattelan. A lui è toccato il compito di introdurre i quattro giudici. Al termine della doppia votazione, sommando le preferenze dei due televoti, i meno votati sono stati Tropea e Lucrezia. Al ballottaggio hanno cantato i loro cavalli di battaglia: Tropea “Luna” dei Verdena e Lucrezia con “Teardrop”. La sentenza ha eliminato al quarto Live Lucrezia.

LE NOVITA’ SUL PALCO



Sul palco del Teatro Repower di Milano dal roster di Fedez, Linda ha presentato il suo brano 'Fiori sui balconi' (prodotto da Brail e JxN), apprezzata da Dargen che la trova centrata e da Ambra che trova il brano fortissimo mentre Rkomi ha sottolineato la difficoltà del brano e la bravura di Linda nell'affrontare ogni esibizione. Fedez si è emozionato e si è dichiarato orgoglioso della sua concorrente e del percorso fatto fino ad ora. Gli Omini hanno portato 'Matto' (con la firma tra gli autori di Andrea Appino degli Zen Circus e prodotto da Brail e Gianmarco Manilardi), per la prima volta un brano in italiano. Sempre apprezzati, convincono anche stavolta. Nella squadra di Ambra, Lucrezia ha riproposto la canzone con cui si è presentata alle Audition 'Molecole' (prodotto da Simon Says! e Emil Yardo). Commenti positivi dai giudici, tuttavia Fedez lo trova a tratti piatto e avrebbe lavorato un po' di più sulla produzione e Dargen le consiglia di allontanarsi dai suoi riferimenti musicali perché ha la personalità per trovare una sua dimensione. I Tropea hanno portato 'Cringe inferno' (prodotto da Simon Says!), un brano che "è la reazione a disagio", per usare parole loro. Un brano allegro che parla di quelle situazioni di disagio da cui non sappiamo come uscire. Commenti positivi da Fedez e Dargen che definisce l'esibizione la migliore fatta fino ad ora. E ancora con Dargen D'Amico, i Disco Club Paradiso si sono esibiti con 'DCP' (prodotto da Big Fish). Il brano è il manifesto della band, presentati già alle audition. Pubblico molto coinvolto nell'esibizione. "Una caciara pop" per Ambra che apprezza il pezzo. Beatrice Quinta ha riportato il brano delle sue Audition 'Se$$o' (produzione di Andrea Db Debernardi e Giulio Nenna), apprezzato da Ambra che lo battezza "la rivincita delle sottone". Commenti positivi anche da Rkomi, che nel day time ha lasciato intendere un interesse per la cantante. Infine, nella squadra di Rkomi, i Santi Francesi hanno fatto ascoltare 'Non è così male' (prodotto dagli stessi Santi Francesi e Katoo). Fra i concorrenti dati come favoriti i Santi Francesi portano il brano presentato alle audition. Posto meritato per Fedez, per Dargen sono già pronti ad uscire e fare musica fuori. Un elettro pop chic secondo Ambra. Per Rkomi il brano è una piccola poesia che nasconde una certa sensibilità. Joèlle e il suo brano dal titolo 'Sopravvissuti' (prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini), un brano dedicato al fratello. Fedez nota un miglioramento sulla presenza scenica. Dargen si congratula per l'energia pura di Joelle. Tutte le canzoni subito disponibili nell'album 'X Factor Mixtape 2022' (Sony Music Italy), pubblicato un secondo dopo la fine del Live.