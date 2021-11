X Factor 2021, due eliminati Vale Lp e i Karakaz, ospite Gazelle con l'anteprima dell'ultimo singolo

Neldel 4 novembre eliminati i, condeluso e arrabbiato. In questalo show è stato rinnovato ed arricchito. Concon undedicata all’attualità, all’emergenza ambientale, in contemporanea con la conferenza dell'sul clima, ildi, che si sta concludendo. Protagonista dell'opening è statoil pianista italiano della nuova generazione considerato il più ascoltato al mondo. Reduce dal successo dello, si è rituffato al lavoro sul nuovo sorprendente disco. Il suo set, scritto e realizzato apposta per il palco di, è un inno al nostro pianeta in sofferenza, la, a cui ha dedicato una versione inedita di "", brano rappresentativo del suo percorso artistico, una commistione tra elettronica e musica classica. I giudici hanno lavorato con il consueto impegno, se possibile con più attenzione, perché certe scelte cominciano a diventare decisive.





LE SCELTE DEI GIUDICI DI QUESTA SERA

La gara numero tre è stata aperta da Fellow , di seguito tutte le canzoni scelte per i concorrenti. Roster di Emma Gianmaria: "Io sto bene" dei CCCP, Le Endrigo: "Certi uomini" di Francesco Bianconi, Vale LP: "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra Roster di Hell Raton : Baltimora: "Turning Tables" di Adele, Karakaz: "Feel Good Inc." dei Gorillaz, Versailles: "In Bloom" dei Nirvana e "Six Feet Under" di Billie Eilish Roster di Mika Fellow: "Nemesis" di Benjamin Clementine, Nika Paris: "Lonely" di Justin Bieber e Benny Blanco Roster di Manuel Agnelli: Bengala Fire: "Making Plans for Nigel" degli XTC, Erio: "The Greatest" di Lana Del Rey, Mutonia: "Sports" dei Viagra Boys. Al termine della prima manche le due canzoni meno votate, sono risultate quelle di Vale Lp e Le Endrigo. che poi sono andate al ballottaggio a 4. Durante il voto l'attesa esibizione dell'ospite Gazelle, che ha suonato in anteprima il suo nuovo singolo "Fottuta Canzone". Per il secondo gruppo al ballottaggio Nika Paris e Karakaz. Il maxi ballottaggio poi ha determinato l'eliminazione di Vale Lp, e dopo il voto dei giudici, e il tilt, con la parità, nuovo televoto. Vanno fuori i Karakaz.





CHIUSURA CON HOT FACTOR

Appuntamento finale come al solito con Hot Factor, appendice al programma, rapida e incisiva, condotta da Paola Di Benedetto, di Rtl 102.5, la radio partner di X Factor 2021.