Serie A, nelle partite della domenica della sedicesima si riscattano Juventus e Lazio, Verona rimonta storica a Venezia

BOLOGNA-FIORENTINA 2-3

E la Fiorentina che dal derby dell’appennino esce più vicina all’Europa. Bologna 4 vittorie nelle ultime cinque partite, viola reduci da quattro sconfitte consecutive in trasferta. La Fiorentina parte bene con un Gonzalez lucido e decisivo, assist sul primo gol di Maleh al 33esimo, punizione conquistata per il 2-1 di Biraghi, rigore conquistato per il 3-1 di Vlahovic che chiude i giochi. L'argentino e' l'uomo partita di un derby che il Bologna gioca con il fiatone, di rincorsa i provando a rimanere in partita con Barrow, nel primo tempo, e poi, dopo i cambi, con Hickey (tiro deviato da Odriozola) imbeccato da Orsolini nel finale, ma la Fiorentina vince 3-2, al Dall'Ara, con merito. Sulla punizione di Biraghi, posizione sbagliata da parte di Skorupski.

VENEZIA- VERONA 3-4





Incredibile impresa del Verona che sotto per 3-0 in trasferta contro il Venezia, ribalta il match nella ripresa e si impone per 4-3: Per il tecnico scaligero Tudor, che subentrato a Di Freancesco sta facendo faville, è tutto merito dello spogliatoio. Prima frazione dominata dai padroni di casa a segno con Ceccaroni, Crnigoj e Henry, cambia tutto nei secondi 45' con i gialloblù che accorciano grazie ad un autogol di Henry, poi i lagunari restano in 10 per l'espulsione di Caccaroni ed ecco che Caprari su rigore e Simeone con una doppietta completano l'opera. In classifica gli scaligeri salgono al nono posto con 23 punti, mentre il Venezia resta fermo a quota 15 in quindicesima posizione insieme alla Sampdoria.





SPEZIA- SASSUOLO 2-2

Parità tra Spezia e Sassuolo che compie un'altra rimonta. In svantaggio di due reti gli emiliani si giovano di una doppietta di Raspadori,entrato dalla panchina . Il pari, fa piu' comodo agli ospiti, rispecchia i valori espressi nella sfida. Di Manaj di destro il gol che apre la sfida , il primo in campionato per l'albanese. Nei cinque minuti successivi lo Spezia, con Reca sulla sinistra, confeziona due occasioni per il raddoppio, che arriva con Gyasi tre minuti dopo la ripresa del gioco. Al ritorno in campo Dionisi si era presentato con un attaccante in piu': 4-2-3-1 con Raspadori sottopunta alle spalle di Scamacca. E' la mossa che, con il tempo, cambierà la partita . La punta nativa di Bologna colpisce prima un palo, poi segna al 21 dopo un azione corale, e sigla il pareggio al 34esimo.





SAMPDORIA- LAZIO 1-3

La Lazio torna a vincere in Serie A a circa un mese dall’ultimo successo. I biancocelesti superano 3-1 in trasferta la Sampdoria archiviando la pratica già nel primo tempo chiuso sul 3-0 con il gol di Milinkovic-Savic e la doppietta di Immobile. Nella ripresa il serbo si fa espellere e Gabbiadini segna la rete della bandiera per i padroni di casa, che però non vanno oltre .In classifica i capitolini agganciano i cugini della Roma al sesto posto con 25 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 15 in quindicesima posizione insieme al Venezia. Il primo tempo della Lazio è tra i migliori dell'era Sarri, con la squadra a dominare nel palleggio e spietata in zona gol.





JUVENTUS- GENOA 2-0

Il vantaggio della Juventus giunge presto al nono minuto, con Quadrado Il colombiano batte un corner a girare da sinistra, ne viene fuori una parabola beffarda che supera Sirigu. La Juve domina la gara, spreca qualche opportunità, Sirigu è bravo in più di un occasione e la partita resta viva fino alla fine, con il Genoa che però si vede poco. All’82esimo il raddoppio di Dybala che chiude la gara Bernardeschi con l’esterno per l’argentino controlla a seguire notevole e batte Sirigu con un gran diagonale. la Juve è a meno 7 dal quarto posto dell'Atalanta.



IL PROGRAMMA DI LUNEDI

Completano la sedicesima alle 18.30, Empoli- Udinese, alle 20.45 Cagliari- Torino.