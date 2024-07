Calcio, il Real Madrid presenta Kylian Mbappé, il nuovo "Galacticos" di Florentino Perez

Ha scelto il numero 9, Kylian Mbappé, come il suo idolo Cristiano Ronaldo che, quando arrivò a Madrid, prima di diventare CR7, dovette "accontentarsi" di quella maglia mitica che prima era stata della leggenda Alfredo Di Stefano. Si perché quando Cristiano arriva al Real, la numero 7 è di Raùl Gonzalez Blanco, un altro intoccabile della storia Merengue. Intanto, la 9 di Mbappé è già introvabile. Da giovedì scorso è stata messa in vendita libera e ora per averla servono almeno 6 settimane di attesa. L'ultimo a indossare quel numero è stato Karim Benzema, prima di volare alla volta dell'Arabia.

LE VISITE MEDICHE E L'ABBRACCIO DEL SANTIAGO BERNABEU

In mattinata, Mbappè è arrivato alla Clinica Moraleja per le visite mediche. All'uscita si è fermato a firmare autografi con i tanti tifosi presenti, poi si è spostato al Santiago Bernabeu per mettere la firma sul contratto che lo lega per i prossimi 5 anni ai Galacticos di Florentino Perez e Carlo Acnelotti. Infine, il momento tanto atteso, la presentazione in grande stile al Santiago Bernabeu. Davanti al presidente Florentino Perez, c'erano anche le leggende José Martínez Sánchez "Pirri" e Zinedine Zidane, l'uomo delle tre Champions League consecutive sulla panchina madridista. Mbappé è stato accolto dal boato del pubblico presente nell'impianto, dove ha sfilato con la maglia numero 9 e, dopo le parole di presentazione di Perez, si è presentato sul palco. "Essere qui è incredibile. Per molti anni ho sognato di giocare nel Real Madrid e oggi sono felice perché il sogno è realtà", ha detto il neo acquisto dei Blancos. "Voglio ringraziare il presidente e tutte le persone che hanno lavorato per farmi arrivare. Vedo tutta la mia famiglia, c'è mia mamma che piange, siamo felici", poi ha chiuso l'intervento con "Hala Madrid" urlato insieme a tutto lo stadio.





PRIMA LE VACANZE, POI IN AMERICA CON IL REAL

Dopo la presentazione di oggi Mbappè proseguirà le sue vacanze post Europeo. Come lui gli altri calciatori impegnati nel torneo in Germania e quelli che invece hanno disputato la Coppa America. Si aggregheranno, poi, al Real nella tournèè americana dove i Blancos giocheranno diverse amichevoli come quella del 31 luglio con il Milan, del 3 agosto con il Barcellona e del 6 agosto con il Chelsea. Ieri, la squadra di Ancelotti ha iniziato la preparazione per la nuova stagione con soli 7 giocatori dell'organico titolare. Intanto, la prima occasione di Mbappé di vincere un trofeo con la maglia del Real Madrid sarà il 14 agosto, quando le Merengue affronteranno l'Atalanta per la Supercoppa Europea.