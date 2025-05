Internazionali BNL d'Italia, Lorenzo Musetti illumina il Pietrangeli e vola agli ottavi di finale, sfortunato Passaro fuori al terzo turno

LORENZO MUSETTI VINCE E CONVINCE

Lorenzo Musetti incanta il pubblico del Foro Italico con un’altra prestazione convincente che lo proietta agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano ha superato l’americano Brandon Nakashima con un secco 6-4, 6-3, replicando quanto di buono mostrato nel turno precedente contro Virtanen. Alla fine del match, con un gesto spontaneo e affettuoso, ha scritto “Sei unica” sull’obiettivo della telecamera, una dichiarazione d’amore per Roma che non è passata inosservata. Il prossimo ostacolo sulla sua strada si chiama Daniil Medvedev, campione in carica a Roma e attualmente tra i favoriti per la vittoria finale. Musetti non ha mai raggiunto i quarti nel torneo della Capitale: ci era andato vicino nel 2022, e ora ha un’occasione concreta per migliorare il proprio risultato. Le recenti prestazioni parlano a suo favore: semifinalista a Wimbledon, bronzo olimpico e un 2024 iniziato nel migliore dei modi sulla terra rossa, con la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid e ora un cammino solido anche a Roma.

LE PAROLE DI MUSETTI

“Sono qui per provare a vincere”, ha dichiarato Musetti alla vigilia del torneo, e i primi match sembrano confermare le sue ambizioni. “Oggi ho giocato in modo aggressivo, ho sfruttato le opportunità e il servizio ha funzionato bene. Sono felice dei progressi”, ha detto al termine della partita contro Nakashima. Il pubblico, caloroso e partecipe, è un fattore importante: “Devono sentirsi liberi di tifare. Giocare in casa è sempre speciale, vogliamo regalare emozioni e finora ci stiamo riuscendo”. Il percorso, però, è in salita: dopo Medvedev, potrebbe incrociare Zverev nei quarti e Alcaraz in semifinale. Sinner, invece, si troverebbe solo in una possibile finale. Ma Musetti, pur consapevole della difficoltà, guarda un match alla volta e si gode il momento.